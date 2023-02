Appel à contributions pour The Irish Journal of French Studies

Les Cahiers de l’ADEFFI (Irish Journal of French Studies) invitent des propositions d’article en français, anglais ou irlandais consacrées aux recherches sur les littératures, cultures, langues et sociétés françaises et francophones, tant dans leurs évolutions contemporaines que dans leurs dimensions historiques. Pour 2023, la revue accueille également des propositions de numéro thématique et celles rapportant au dernier colloque d’ADEFFI à NUI Galway. Chaque article fera l’objet de deux évaluations externes en double aveugle avant d’être accepté. Veuillez trouver ici plus d’informations concernant la proposition d’article.