Poesia contemporanea e società civile (Summer School dottorale, Lugano)

CFP - Poesia contemporanea e società civile

AIPI Summer School 2023, USI Università della Svizzera italiana

Il Comitato Direttivo dell’Associazione Internazionale di Professori di Italiano (AIPI) e l’Istituto di studi italiani (ISI) dell’Università della Svizzera italiana sono lieti di annunciare la quarta edizione della AIPI Summer School «Poesia contemporanea e società civile», che si terrà a Lugano dal 5 al 7 settembre 2023.



La Summer School è rivolta a dottorande e dottorandi, giovani ricercatrici e ricercatori che nei loro progetti di ricerca affrontano le implicazioni sociali e comunicative della poesia contemporanea in lingua italiana.

È prevista la possibilità per 18 dei partecipanti di presentare una comunicazione nell’ambito della scuola. Gli interessati sono cordialmente invitati a sottoporre la loro candidatura entro il 30 aprile 2023.



Per maggiori dettagli, invitiamo a consultare la pagina web dedicata all’iniziativa.