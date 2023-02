Et plus ultra… II : les voix du dehors dans les littératures francophones (Lille)

Appel à communications



Journée d’étude : « Et plus ultra… II : les voix du dehors dans les littératures francophones »



09 novembre 2023



Université de Lille, ALITHILA (ULR 1061)



Organisée par Frédéric Briot et Marie Bulté







Dans ce cycle consacré aux outrepassements dans les littératures francophones [cycle associé à SémaForeS, centre d’études francophones de l’unité de recherche ALITHILA], la première de ces journées s’était consacrée au moment du passage d’un dedans à un dehors, passage dont les colonnes d’Hercule figuraient le tutélaire gardien. Ce point de passage consistant à braver une mise en garde (et non plus ultra) a été considéré d’un point de vue narratif, thématique et allégorique.



Cette deuxième journée – qui aura lieu à l’Université de Lille, le 9 novembre 2023 – s’attachera à la question de la ou des langues, et à celle de l’énonciation. Une fois que, tel Ulysse dans la Divine Comédie de Dante, l’on a franchi les limites du monde connu, une fois que l’on est entré dans ce qui n’a plus aucune commune mesure, qui y parle, et comment ? Quelles sont les voix du dehors, inouïes, qui s’y font entendre ? Comment peut-on y prêter l’oreille ? Qu’entend-on ? Des révélations ? Des déceptions ? Des énigmes ? De l’intraduisible ? De l’incompréhensible ? Des prophéties ? Cette liste est loin d’être exhaustive.



De l’autre côté, est-ce que ça parle, et de quoi ? C’est quoi, c’est qui, l’au-delà d’une langue connue, l’au-delà des langues connues, l’au-delà de Babel ? Dans des littératures où la confrontation et le frottement des langues sont si intenses et aventureux, la question prend une acuité toute singulière, ce sera en tout cas le pari et le parti-pris de cette journée.



Qu’en sera-t-il donc de ces énonciations au-delà des limites du familier, du possible ou du pensable ?



Les communications pourront, sans exclusive, aborder :



- La traversée des langues ;



- Les poétiques de la voix dans un monde autre ;



- Les énonciations impossibles (voix spectrales, prosopopées, etc.) ;



- Les témoignages de l’indicible ;



- Les voix apocryphes ;



- Etc.







Les propositions de communication (notice bio-bibliographique, titre de la communication, résumé de 300 mots) pourront nous parvenir jusqu’au 2 mai 2023 aux adresses suivantes : marie.bulte@univ-lille.fr et frederic.briot@univ-lille.fr .