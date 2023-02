La sociolinguistique en Afrique. Pistes pour des perspectives alternatives (Dakar)

Colloque international en hommage au Professeur Papa Alioune NDAO :



« La sociolinguistique en Afrique. Pistes pour des perspectives alternatives »



6, 7, 8 décembre 2023, Université Cheikh Anta diop de Dakar



La sociolinguistique est arrivée en Afrique depuis les années 1970. Malgré sa longue présence de plus d'un demi-siècle sur ce terrain, elle projette rarement un regard réflexif et (auto)critique sur son institutionnalisation dans les champs académique et scientifique. Par ailleurs, elle reste grandement dépendante d'une forme d'extraversion épistémologique car elle demeure apareillée à des modèles préexistants qui ont été façonnés dans des contextes exogènes. L'objectif de ce colloque international "La sociolinguistique en Afrique. Pistes pour des perspectives alternatives" est de susciter un débat réflexif et critique sur: historicité et épistémologie de la sociolinguistique africaine; analyse des nouvelles formes de communication médiatique; linguistique, sociolinguistique et didactique des langues (descriptions, analyses et réflexions sur les situations); écriture et esthétique de la création littéraire dans un contexte plurilingue.

Date limite d’envoi des propositions : 30 avril 2023 : colloquendao2023@gmail.com