Colloque « Queeriser, dit-on? Questionnements sur les apports des perspectives queers en recherche et en création »



Montréal, 20-24 novembre 2023



Comité organisateur : Bronja Hildgen (professionnelle à la recherche, IREF) ; Djemila Carron (Sciences juridiques, UQAM) ; Loïs Crémier (Sémiologie, UQAM) ; Dinaïg Stall (École supérieure de théâtre, UQAM) et Thérèse St-Gelais (Histoire de l’art, UQAM).







Ce colloque vise à rendre compte des pratiques, théories et micropolitiques queers qui circulent dans et autour du monde universitaire francophone en rassemblant des contributions à la croisée des arts, du droit, des sciences politiques, des sciences humaines et sociales et des sciences de l’éducation.



Œuvrant depuis plus de 30 ans sur des questions actuelles au cœur des études féministes, l’Institut de recherche et d’études féministes (IREF) de l’UQAM reconnaît le rôle que jouent divers courants féministes dans l’évolution de ses activités, de son offre de cours et de ses publications. Les apports théoriques et politiques queers et trans ont aussi joué un rôle important dans ses (ré)orientations récentes. C’est dans cet esprit que le comité organisateur de ce colloque souhaite donner une plate-forme à l’échange d’expériences et de travaux qui témoignent de l’actualité des perspectives queers, ainsi que des écueils et des défis qui les accompagnent. Les propositions d’intervention peuvent aborder un ou plusieurs de ces questionnements :



· Que fait « le queer », à l’université ? Qu’on l’envisage comme une approche, un positionnement ou un cadre théorique, voire une méthodologie, queeriser un objet d’étude ou l’approche d’une problématique prend des formes bien différentes, non seulement selon le courant théorique ou militant sur lequel on s’appuie, mais aussi selon la discipline qu’on vient tenter de subvertir et la marge de manœuvre dont on dispose dans notre milieu de pratique. Les problématiques privilégiées sont listées à la page suivante.



· Que fait l’université au queer ? Comment la fréquentation de l’université et le langage de la recherche scientifique influencent-ils le point de vue queer? Les propositions qui élaborent des dynamiques d’effacement et la manifestation de systèmes d’oppression dans les discours queers universitaires sont les bienvenues. Nous accueillons aussi les présentations de stratégies de résistance à ces dynamiques (accessibilité des savoirs, pratiques d’enseignement et témoignage, relectures contre un canon disciplinaire, etc.)



· Que faisons-nous, queers à l’université ? Qui sommes-nous, « les queers » à l’université, que nous y soyons plus ou moins fermement (r)attaché·es? Quelles sont nos portes d’entrée et de sortie, nos doléances, nos modes d’action en contexte d’études, de recherche ou de création à l’université? Comment faisons-nous place à la désorientation de nos disciplines « sans pour autant réglementer la désorientation comme politique » (Ahmed 2022 : 233) ?



Occasion de partage et de réflexion collective autour de travaux en cours, ce colloque accueille les propositions de chercheur·es et d’étudiant·es, tout comme celles d’artistes et travailleur·euses qui ne fréquentent pas l’université. Pour diversifier les prises de parole et valoriser plusieurs modes d’intervention, nous accueillons les communications « standard », les présentations d’œuvres (abouties ou en chantier) et de démarches artistiques, ainsi que les activités sous d’autres formats (atelier, panel, rencontre).



Pour présenter votre recherche ou votre pratique, ou encore proposer une activité, remplissez ce sondage en ligne d’ici le 20 mars 2023. Nous vous contacterons au début du mois d’avril 2023.





Nous privilégierons les interventions qui abordent une ou plusieurs de ces problématiques.



· l’institutionnalisation / l’éclatement / la dilution du positionnement et des théories queers dans les mécanismes de l’université;



· les perspectives queers sur les politiques d’Équité – Diversité – Inclusion et sur la posture alliée;



· les défis de l’étayage théorique queer dans une démarche de recherche ou de création;



· convergences et tensions actuelles entre queer, féminismes et transféminismes, en recherche comme sur le terrain;



· apports actuels de la queer of color critique, les opportunités et les lacunes que présente le queer pour penser et représenter les réalités des personnes qu’on racise;



· regards féministes et queers sur la langue et le langage (sociolinguistique, sémiotique, sociologie);



· les dynamiques de traduction des textes queers (interlinguistique ou intersémiotique);



· la réécriture queer de jugements et les perspectives queer en droit;



· la critique queer du sujet et de la subjectivation (butlérienne ou non);



· les perspectives queers en performance;



· les pratiques de lecture queer.



Activités planifiées



À titre d’exemples de ce que vous pouvez proposer, voici les activités qui seront coordonnées par des membres du comité organisateur.



Réécriture queer de jugements (atelier animé par Laurence Gauvin-Joyal, Léo Lecomte et Djemila Carron) : Cet atelier propose une initiation à la méthode de réécriture queer de jugements inspirée des théories queer et des projets de réécriture féministe de jugements. Les personnes participantes auront l’occasion de se familiariser avec cette méthode avant de s’engager dans un processus collectif de réécriture queer de jugements québécois afin de se réapproprier ces décisions, les déconstruire et imaginer des utopies queers en droit.



Points de vue queers sur la langue et l’écriture (panel modéré par Loïs Crémier) : Dans la lignée des cercles de discussion féministes sur la langue et la féminisation en français, ce panel visera à rendre compte de divers regards francophones queers sur la grammaire, la typographie et la syntaxe. À contrecourant de la tendance à standardiser l’écriture dite inclusive, le panel mettra en valeur la multiplicité des stratégies, au Québec et ailleurs (Acadie, Europe de l’Ouest, francophonie canadienne, etc.) et sera l’occasion d’interroger ce que signifie « queer » dans ces divers contextes.



Tomatillo : séance de lecture collective en musique (avec DJ Léo Lecomte). Le tomatillo, et/ou la tomatille, est l'adelphe queer de la tomate. Iel rajoute un je-ne-sais quoi à vos salsas et son apparence trompeuse de cerise de terre géante surprend les papilles gustatives de toustes. Iel nous amène à remettre en question les classifications et normes botaniques, esthétiques et culinaires dominantes. Cet atelier ne parlera pas de tomatillos. Par contre, l'émission Tomatillo (CHOQ.ca) sera présente pour mixer de la musique destinée à vous accompagner dans vos tomates !



Voix/es queers de la recherche-création en arts vivants (animée par Dinaïg Stall) : Cette rencontre mettra de l’avant des voix émergentes de la recherche-création queer pour créer des échanges entre différentes perspectives et démarches queers en arts vivants. Le but n’est pas de présenter des œuvres achevées, mais plutôt de partager des processus à différents stades d’élaboration, sans volonté d’en lisser les aspérités et éventuelles apories. Le queer sera considéré comme force motrice pour la recherche-création, à travers les désorientations (Ahmed, 2006) fécondes et autres troubles ou ruptures dont il peut être porteur, tant en termes de modes d’énonciation que de réception, d’adresse que d’imaginaires individuel et collectif.





