Lire Camille de Toledo

Épopée moderne où se dessine un univers mystique, celui de la terre et des morts, de la mémoire ancestrale, de l’héritage et du pacte, de la promesse. Celui des prophètes, Elias luttant contre Satan, Abraham et son combat avec l’ange, narrateur et témoin particulier du temps qui passe ou de cette Europe qui vieillit. (Vies pøtentielles).

Édifiée sur sa « lignée d'omissions et de morts » (Thésée, sa vie nouvelle), elle est un exemple paradigmatique associé à la modernité, signataire de la fin des affirmations indiscutables qui « travaille à couper l’être de son principe généalogique. Au XX siècle, elle l’a fait par l’idéologie, la guerre et l’extermination. Mais aujourd’hui, ces mêmes forces de déracinement sont à l’œuvre. Nous les voyons dans les recherches de la biologie pour créer les conditions d’une procréation désincarnée, machinale. Nous les voyons dans les rêves, les fantasmes d’affranchissement du corps par les connexions cybernétiques, dans les fables de la science-fiction, l’imaginaire futuriste, dans les troubles désirés ou subis du genre. Nous les voyons encore, politiquement, dans les flux migratoires, les inégalités qui conduisent des centaines de milliers de migrants à bruler leurs papiers, condamnés à détruire ce qui constitue la preuve matérielle de leur identité. » (Le Hêtre et le Bouleau. Essai sur la tristesse européenne.)

Véritable archéologie du présent qui dévoile un aveu d’inquiétude d’être au monde, tension sans résolution entre la hantise, l’abîme et la survie, l’ivresse lucide du vertige et de la création qui condamnent l’homme moderne à se tenir désormais sur « une brèche entre le passé et le futur » (Arendt) , dans ces « lieux instables, en mouvement, arrachement et affranchissement par-delà l’identité qui bâtissent cette maison branlante de l’être entre les murs de laquelle nous devons apprendre à vivre, à la façon de réfugiés, dans ce camp permanent du monde où nous peinons à reconstruire la place et le temps stables où nos parents, nos grands-parents, parfois, demeuraient. », écrit Camille de Tolédo.

Au-delà de son caractère hermétique, mêlant des éléments mythiques, poétiques, aphoristiques, mystiques et philosophiques qui se révèlent à travers certains mots-clés : la hantise, la mort, le deuil , la transmission, l’héritage, l’exil et la dette, l’œuvre de Camille de Tolédo reformule un questionnement propre aux problématiques de l’historiographie contemporaine depuis la chute du Mur de Berlin : Comment écrire le temps présent ? Si le passé influe sur la manière dont nous traitons les questions propres à notre/nos héritage(s) et constitue une catégorie envahissante du présent, quel avenir est-il désormais possible ? Comment échapper au regard mortifère de l’Angelus Novus « tourné vers le passé » et poussé vers un avenir auquel il tourne le dos ? Que faire d’un héritage alimenté par la honte et la culpabilité ? Comment sauvegarder un héritage illisible, fragile et incertain ? Comment transmettre un héritage non-reçu ? Qu'avons-nous à retenir de l’expérience de la diaspora et de l’exil, de l’orphelinage et de la fêlure généalogique ?

Cet appel à contributions vise à réfléchir sur les préoccupations éthiques et esthétiques qui traversent l’œuvre de Camille de Tolédo.



AXES DE RECHERCHE :



· Mémoire du corps : malédiction transgénérationnelle, l'épigénétique dans la littérature.



· La transmission : que faire d’un héritage impuissant face au passé et incapable d’éclairer l’avenir ?



· L’enquête généalogique comme une quête de survivance, devoir de mémoire ?



· L’héritage linguistique de l’Europe : ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues, appartenance de l’Europe à des frictions de langues et d’identités contre la norme monolinguistique et l’idéologie qui en découle.



· Référence à la tradition juive.



· Intertextualité et influences : référence à l’œuvre de Daniel Mendelsohn et l'écriture de l'exégèse, Amos Oz et la question de la transmission : tension/obsession entre un héritage intransmissible, inaccessible et enfoui et le choix de l’écriture, celle du traitement de l’héritage sans testament dans l’œuvre d’Hannah Arendt, celle d’Imre Kertész, Stig Dagerman...



