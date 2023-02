Marie Joqueviel-Bourjea & Anne Strasser (dir.), Philippe Claudel : écrire et rêver les images

Issu d'un colloque international à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, Philippe Claudel: écrire et rêver les images est le premier ouvrage collectif consacré à l’écrivain-cinéaste multirécompensé (prix Erckmann-Chatrian, Renaudot, César, BAFTA, Golden Globe…), notamment auteur des Âmes grises ou du Rapport Brodeck et réalisateur d’Il y a longtemps que je t’aime.

L’auteur considérant ses romans et films comme autant d’« histoires d’images », l’ouvrage explore naturellement son œuvre avec les images pour fil conducteur. Il affirme ainsi une continuité entre littérature et cinéma et aborde toutes les formes pratiquées par Philippe Claudel, du roman au film en passant par la nouvelle, le fragment autobiographique ou encore la scène. On trouve ici une analyse globale fondée sur une pluralité d’approches critiques par des chercheurs reconnus issus de plusieurs pays d’Europe.

L’ouvrage contient trois textes inédits de Philippe Claudel.

SOMMAIRE

Introduire

Marie Joqueviel-Bourjea et Anne Strasser – La vie ne suffit pas

Yves Ravey – La lettre. La confidence, la consolation, l'intimité

1. Le temps des fantômes

Serge Bourjea – Il y a longtemps que je [t']aime

Marie Joqueviel-Bourjea – Nachleben. Philippe Claudel et l'image photographique

2. Aux lieux de l'image

Aude Jeannerod – Le musée dans l'œuvre de Philippe Claudel : mort ou vif ?

Dominique Bonnet – De l'image à l'écrit : voyage aller-retour dans l’univers de Philippe Claudel

3. Usages du monde

Anne Strasser – Mort l’oubli. La mort dans quelques œuvres de Philippe Claudel : usage de la vie et usage du monde

Mara Magda Maftéi – La perte de l’identité. L’Enquête, de Philippe Claudel

Petr Dytrt – L’anatomie de la prison selon François Bon et Philippe Claudel : regards croisés

4. Mondes sensibles

Pierre Schoentjes – Entre paysage de brouillard et pays de neige. Claudel flâneur et montagnard

Isabelle Dangy – Images odoriférantes. Le désir d’absorber le monde chez Philippe Claudel

5. Fictions infinies

Francisco González – Ouvrir au couteau. Les enjeux de l’incipit chez Claudel

Lieven D’hulst – La petite fille de Monsieur Linh mis en scène par Guy Cassiers. Un projet européen

Pierre Bonnet – Le rêve est l’avenir du vrai. Une lecture de ''La Petite’’

6. Territoires lorrains en images

Émilie Lechenaut – Enjeux des représentations territoriales dans les œuvres cinématographiques de Philippe Claudel : entre espaces visuels-narratifs et expériences perceptives

Delphine Le Nozach – Philippe Claudel, un regard cinématographique qui réinvente le territoire régional

7. (Ne pas) conclure

Trois inédits de Philippe Claudel

Le camionneur et autres réflexions

Avortements

Le livre que je n’ai pas écrit

Œuvres de Philippe Claudel

Bibliographie critique sélective

Contributeurs

Table des illustrations