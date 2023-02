La plateforme Cairn propose désormais des listes de lecture regroupant des articles et sommaires sur un même sujet directement accessibles en ligne. Depuis le début de l'année, une liste intitulée "Les écrits antisémites de Céline en débat" vient illustrer l'éventail et le poids des questions que le projet de republier les pamphlets antisémites de Céline continue de soulever — et que ne devrait pas occulter l'actuel engouement pour les volumes inédits publiés par les éditions Gallimard, lesquelles s'apprêtent à faire paraître un volume révisé des Romans dans "La Bibliothèque de la Pléaide".

Illustr.: l'une des photographies inédites de la rafle dite du billet vert, première rafle massive de Juifs sous l’Occupation (3710 Juifs étrangers arrêtés par la police française le 14 mai 1941), acquises en 2021 par le Mémorial de la Shoah. Le photographe, Harry Croner, est un soldat de la propagande nazie. Ses photos, qui reflètent toute l'humanité des familles qui se présentent au gymnase Japy, vont être censurées par les autorités allemandes avant de disparaître pendant huit décennies.