XLIVe Congrès de la Société Française de Littérature Générale et Comparée

Littératures et Mondialisation

Du 4 au 7 juin 2024, à la Maison des Sciences de l’Homme, Clermont-Ferrand



APPEL À COMMUNICATIONS

English version below.



Les rapports entre les littératures et la mondialisation n’ont encore jamais fait l’objet d’un congrès organisé par la Société Française de Littérature Générale et Comparée (https://sflgc.org). L’ouverture relativement récente des enseignements de littérature comparée aux littératures extra-européennes, à tous les niveaux y compris l’agrégation de lettres modernes, montre pourtant tout l’intérêt et la nécessité d’une réflexion commune sur ces thématiques et les problèmes qu’elles soulèvent.



Les rencontres comparatistes prévues en 2024 font directement écho aux débats actuels de la discipline, tels qu’ils sont apparus notamment à l’occasion du XXIIIe congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée (AILC), « Réimaginer les littératures du monde : mondial et local, grands courants et marges » (https://icla2022-tbilisi.ge), qui s’est déroulé à Tbilissi (Géorgie) en juillet 2022, ou dans le cadre de l’organisation du XVIIIe congrès de l’Association Brésilienne de Littérature Comparée (« A Literatura Comparada e a invenção de um mundo comun », https://www.abralic.org.br) à Salvador de Bahia (Brésil) en juillet 2023.



« Weltliteratur », « mondialisation », « littérature mondiale », « world literature », « littérature universelle », « cosmopolitisme », « internationalisation », « transculturalité »… : la multiplication des concepts et des faux synonymes invite à ouvrir des discussions sur la terminologie et les nombreuses problématiques qui touchent à la mondialisation des littératures et des cultures.

La notion de « mondialisation » sera envisagée de la façon la plus large possible, non seulement du point de vue géographique et/ou socio-historique, mais aussi dans une perspective de poétique et d’esthétique, sans négliger les questions concernant la transmission.

Orientations possibles (liste non exhaustive) :



- Les principaux concepts : « mondialisation », « littérature mondiale », « cosmopolitisme », « internationalisation », « transculturalité », Weltliteratur, world literature… : histoire des concepts, évolutions, débats et points de vue ;

- La circulation mondiale des littératures : institutions, structures, édition, diffusion, réception, critique ;

- Littératures du monde et traduction ;

- La question des « langues mondiales » (contacts de langues, variétés linguistiques, plurilinguisme) ;

- Évolutions des canons et des hiérarchies en contexte mondial : littératures « classiques », littératures médiatiques et populaires, intermédialité ;

- Histoire littéraire et histoire de la mondialisation ; histoire littéraire nationale / histoire « connectée » des littératures ;

- Littérature mondiale et européocentrisme : littératures européennes / littératures extra-européennes ;

- Littératures de langue française et mondialisation : « littérature-monde en français », francophonie(s), French global ;

- Géographies littéraires : notamment, capitales littéraires, capitales culturelles, capitales mondiales, multipolarité ;

- Littératures de voyages, déplacements et migrations ;

- Littératures mémorielles et dynamiques transculturelles ;

- Aires et périodes : études aréales, transaréales (transatlantique, transpacifique…), temporalités et périodisations ;

- Faut-il enseigner la « littérature mondiale » ? Pourquoi ? Comment ?

Conférences plénières programmées :



- William Marx, Chaire de Littératures comparées, Collège de France

- Lucia Boldrini, Goldsmiths University of London, Présidente de l’Association Internationale de Littérature Comparée (AILC)

- Jean-Marc Moura, Université Paris-Nanterre / Institut Universitaire de France

Comité scientifique :



- Yves Clavaron, Université Jean Monnet Saint-Étienne

- Jérôme David, Université de Genève

- Leena Eilitta, Université d’Helsinki

- Jean-Louis Haquette, Université de Reims Champagne-Ardennes, Président de la SFLGC

- Anne-Rachel Hermetet, Université d’Angers, Vice-Présidente à la Recherche de la SFLGC

- José Luis Jobim, Université d’État de Rio de Janeiro

- Françoise Lavocat, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3/IUF

- Markus Messling, Université de la Sarre

- Yolaine Parisot, Université Paris-Est Créteil

- Papa Samba Diop, Université Paris-Est Créteil

- Tiphaine Samoyault, École des Hautes Études en Sciences Sociales

- Haun Saussy, Université de Chicago

- Zhang Yinde, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Comité d’organisation :



- Chloé Chaudet, Université Clermont Auvergne/IUF

- Yvan Daniel, Université Clermont Auvergne

- Valérie Deshoulières, Université Clermont Auvergne

- Gaëlle Loisel, Université Clermont Auvergne

- Philippe Mesnard, Université Clermont Auvergne/IUF

- Alain Montandon, Université Clermont Auvergne

Proposition de communication ou d’atelier :



À transmettre au plus tard le vendredi 1er septembre 2023 à l’adresse suivante :

congres.sflgc.clermont2024@gmail.com



La proposition devra présenter :

- Coordonnées complètes, adresse(s) mail(s) et institution(s) de rattachement du ou des participantes et/ou participants ;

- Titre de la communication ou de l’atelier ;

- Notice(s) bio-bibliographique(s) du ou des participantes et/ou participants ;

- Résumé (entre 20 et 30 lignes maximum) ;

- 3 à 5 mots-clefs.



Le temps de parole sera de 20 minutes.

Les ateliers peuvent être présentés par 3 à 6 collègues.

Une publication des actes est prévue.

Le congrès aura lieu à la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand. Une promenade au Temple de Mercure-Dumiat, au sommet du Puy de Dôme, sera organisée (à pied par le « chemin des muletiers » ou à bord du train panoramique du Dôme).



Pour participer au congrès, il sera nécessaire d’adhérer à la SFLGC au plus tard au début du congrès (https://sflgc.org/sflgc/adherer-a-la-sflgc/).

—

Quelques suggestions bibliographiques :



Apter, Emily, Against World Literature. On the Politics of Untranslatability, Londres / New York, Verso, 2013.



Auerbach, Erich, « Philologie de la littérature mondiale » [« Philologie der Weltliteratur », 1952], trad. Diane Meur, in Christophe Pradeau et Tiphaine Samoyault (dir.), Où est la littérature mondiale ?, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2005, p. 25-37.



Beck, Ulrich, Qu’est-ce que le cosmopolitisme ? [Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden, 2004], trad. Benjamin Boudou, Paris, Aubier, 2006.



Beecroft, Alexander, An Ecology of World Literature. From Antiquity to the Present Day, Londres / New York, Verso, 2015.



Bolte, Rike ; Schlünder, Susanne ; Haase, Erika (dir.), La Hispanística y los desafíos de la globalización en el s. XXI. Posiciones, negociaciones y códigos en las redes transatlánticas, Francfort-sur-le-Main / Madrid, Vervuert, 2018.



Bridet, Guillaume ; Garnier, Xavier ; Moussa, Sarga ; Zecchini, Laetitia (dir.), Décentrer le cosmopolitisme. Enjeux politiques et sociaux dans la littérature, Paris, Éditions universitaires de Dijon, 2019.



Carvalhão Buescu, Helena, Experiência do Incomum e Boa Vizinhança. Literatura Comparada e Literatura-Mundo, Porto, Porto Editora, 2013.



Casanova, Pascale, La République mondiale des Lettres, Paris, Le Seuil, 1999.



Chaudet, Chloé ; Placial, Claire (dir.), Lire et travailler avec la traduction par temps de mondialisation (actes del’atelier organisé dans le cadre du 8e Congrès de la Société Européenne de Littérature Comparée à l’Universitéde Lille), Fabula – « Colloques en ligne », 2020, URL : https://www.fabula.org/colloques/sommaire6580.php.



Coletti, Vittorio, Romanzo mondo. La letteratura nel villaggio globale, Bologne, Il Mulino, 2011.



Contarini, Silvia ; Joubert, Claire ; Moura, Jean-Marc (dir.), Penser la différence culturelle du colonial au mondial. Une anthologie transculturelle, Sesto San Giovanni, Mimésis, 2019.



Coste, Didier, A Cosmopolitan Approach to Literature. Against Origins and Destinations, Londres / New York, Routledge, 2023.



Damrosch, David, What is World Literature ?, Princeton, Princeton University Press, 2003.



David, Jérôme, Spectres de Goethe. Les métamorphoses de la « littérature mondiale », Paris, Les Prairies ordinaires, 2013.



D’haen, Theo, The Routledge Concise History of World Literature, New York, Routledge, 2012.



Étiemble, René, Essais de littérature (vraiment) générale, Paris, Gallimard, 1975.



Étiemble, René, Ouverture(s) sur un comparatisme planétaire, Paris, Christian Bourgois, 1988.



Ette, Ottmar, TransArea. Une histoire littéraire de la mondialisation [TransArea. Eine literarische Globalisierungsgeschichte, 2012], trad. Chloé Chaudet, Paris, Classiques Garnier, 2019.



Glissant, Édouard, Traité du Tout-Monde, Paris, Gallimard, 1997.



Grataloup, Christian, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du monde [2007], Paris, Armand Colin, 2015.



Heise, Ursula K., Sense of Place and Sense of Planet. The Environmental Imagination of the Global, Oxford, Oxford University Press, 2008.



Lamping von Kröner, Dieter, Die Idee der Weltliteratur. Ein Konzept Goethes und seine Karriere, Stuttgart, Kröner, 2010.



Marx, William, Vivre dans la bibliothèque du monde, Paris, Collège de France / Fayard, 2020.



Messling, Markus, Universalität nach dem Universalismus. Über frankophone Literaturen der Gegenwart, Berlin, Matthes & Seitz, 2019.



Moretti, Franco, « Hypothèses sur la littérature mondiale » [« Conjectures on World Literature », 2000], trad. Raphaël Micheli, Études de Lettres, n°2, 2001.



Mufti, Aamir R., Forget English ! Orientalisms and World Literatures, Cambridge, Harvard University Press, 2016.



Pradeau, Christophe, Samoyault, Tiphaine (dir.), Où est la littérature mondiale ?, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2005.



Sapiro, Gisèle (dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS éditions, 2008.



Saussy, Haun (dir.), Comparative Literature in an Age of Globalization, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2006.



Subrahmanyam, Sanjay, Explorations in Connected History. From the Tagus to the Ganges, Oxford, Oxford University Press, 2005.



Thomsen, Mads Rosendhal, Mapping World Literature. International Canonization and Transnational Literatures, Londres, Continuum, 2008.



Wallerstein, Immanuel, The Modern World-System, New York, Academic Press, 3 vol., 1974-1989.



Warwick Research Collective, Combined and Uneven Development. Towards a New Theory of World Literature, Liverpool, Liverpool University Press, 2015.



Westphal, Bertrand, L’Infini Culturel. Théorie littéraire et fragilité du divers, Leyde, Brill, 2023.



Zhang, Longxi, « Canon and World Literature », Journal of World Literature, vol. 1, n°1, 2016, p. 119-127.



—



XLIV Congress of the French Society of General and Comparative Literature

Literatures and Globalization

June 4-7, 2024, Maison des Sciences de l'Homme, Clermont-Ferrand



CALL FOR PAPERS



Presentation and orientations



The relationship between literatures and globalization has never been the subject of a Congress organized by the French Society of General and Comparative Literature (https://sflgc.org). The relatively recent opening of comparative literature courses to non-European literatures in France, at all levels including the "agrégation", shows the interest and the necessity of a common reflection on these themes and the problems they raise.



The comparative symposia scheduled in 2024 directly echo the current debates in the discipline, as they appeared in particular on the occasion of the XXIII Congress of the International Comparative Literature Association (ICLA), "Re-Imagining Literatures of the World: Global and Local, Mainstreams and Margins" (https://icla2022-tbilisi.ge), held in Tbilissi (Georgia) in July 2022, or the organization of the XVIII Congress of the Brazilian Association of Comparative Literature, ("A Literatura comparada e a invenção de um mundo comun", https://www.abralic.org.br) in Salvador de Bahia (Brazil) in July 2023.



"Weltliteratur", "globalization", "world literature", "universal literature", "cosmopolitanism", "internationalization", "transculturality"...: the multiplication of concepts and false synonyms invites us to open discussions on the terminology and on the many issues related to the globalization of literatures and cultures.



The notion of "globalization" will be considered in the broadest possible way, not only from a geographical and/or socio-historical point of view, but also in a poetic and aesthetic perspective, without neglecting issues regarding transmission.



Possible orientations:



- The main concepts: "globalization", "world literature", "cosmopolitanism", "internationalization", "transculturality", Weltliteratur... : history of the concepts, evolution, debates and points of view;

- The global circulation of literatures: institutions, structures, publishing, distribution, reception, criticism;

- Literatures in the world and translation;

- The question of "world languages" (language contacts, linguistic variety, plurilingualism);

- Evolution of canons and hierarchies in a global context: "classical" literatures, media and popular literatures, intermediality;

- Literary history and the history of globalization; national literary history / “connected” history of literatures;

- World literature and eurocentrism: European literatures / Extra-European literatures;

- French-language literatures and globalization: "littérature-monde en français", francophonie(s), “French global”;

- Literary geographies: in particular, literary capitals, cultural capitals, world capitals, multipolarity;

- Literatures of travel, displacement and migration;

- Memorial literatures and transcultural issues;

- Areas and periods: area studies, transarea studies (transatlantic, trans-Pacific...), temporalities and periodizations;

- Should "World Literature" be taught? Why? How?

Plenary lectures scheduled:



- William Marx, Chair of Comparative Literature, Collège de France

- Lucia Boldrini, Goldsmiths University of London, President of the International Comparative Literature Association (ICLA)

- Jean-Marc Moura, Paris-Nanterre University / Institut Universitaire de France

Scientific Committee:



- Yves Clavaron, Jean Monnet Saint-Étienne University

- Jérôme David, University of Geneva

- Leena Eilitta, University of Helsinki

- Jean-Louis Haquette, Reims Champagne-Ardennes University, President of the SFLGC

- Anne-Rachel Hermetet, University of Angers, Vice-President for Research of the SFLGC

- José Luis Jobim, Rio de Janeiro State University

- Françoise Lavocat, Sorbonne Nouvelle - Paris 3 University/IUF

- Markus Messling, Saarland University

- Yolaine Parisot, Paris-Est Créteil University

- Papa Samba Diop, Paris-Est Créteil University

- Tiphaine Samoyault, École des Hautes Études en Sciences Sociales

- Haun Saussy, University of Chicago

- Zhang Yinde, Sorbonne Nouvelle - Paris 3 University



Organizing Committee :



- Chloé Chaudet, Clermont Auvergne University/IUF

- Yvan Daniel, Clermont Auvergne University

- Valérie Deshoulières, Clermont Auvergne University

Gaëlle Loisel, Clermont Auvergne University

- Philippe Mesnard, Clermont Auvergne University/IUF

- Alain Montandon, Clermont Auvergne University



Paper or workshop proposal :



To be submitted no later than September 1st, 2023 to the following address:

congres.sflgc.clermont2024@gmail.com



The proposal should include :

- Full contact details, e-mail address(es) and institution(s) of the participant(s);

- Title of the paper or workshop ;

- Bio-bibliographical note(s) of the participant(s);

- Abstract (between 20 and 30 lines maximum);

- 3 to 5 keywords.



Speaking time will be 20 minutes.

Workshops can be presented by 3 to 6 colleagues.

A publication is planned.

The Congress will take place at the Maison des Sciences de l'Homme in Clermont-Ferrand. A walk to the Temple of Mercure-Dumiat, at the top of the Puy de Dôme, will be organized (on foot by the “mule track” or on board the panoramic train of the Dôme).



To participate in the Congress, it will be necessary to register to the SFLGC at least at the start of the Congress (https://sflgc.org/sflgc/adherer-a-la-sflgc/).



Some bibliographic suggestions:



Apter, Emily, Against World Literature. On the Politics of Untranslatability, London / New York, Verso, 2013.



Auerbach, Erich, « Philology and Weltliteratur » [« Philologie der Weltliteratur », 1952], trad. Marie Said and Edward Said, The Centennial Review, Vol. 13, No. 1, Winter 1969, p. 1-17.



Beck, Ulrich, Cosmopolitan Vision [Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden, 2004], trad. Ciaran Cronin, Cambridge, Polity Press, 2006.



Beecroft, Alexander, An Ecology of World Literature. From Antiquity to the Present Day, London / New York, Verso, 2015.



Bolte, Rike ; Schlünder, Susanne ; Haase, Erika (eds.), La Hispanística y los desafíos de la globalización en el s. XXI. Posiciones, negociaciones y códigos en las redes transatlánticas, Frankfurt am Main / Madrid, Vervuert, 2018.



Bridet, Guillaume ; Garnier, Xavier ; Moussa, Sarga ; Zecchini, Laetitia (eds.), Décentrer le cosmopolitisme. Enjeux politiques et sociaux dans la littérature, Paris, Éditions universitaires de Dijon, 2019.



Carvalhão Buescu, Helena, Experiência do Incomum e Boa Vizinhança. Literatura Comparada e Literatura-Mundo, Porto, Porto Editora, 2013.



Casanova, Pascale, La République mondiale des Lettres, Paris, Le Seuil, 1999.



Chaudet, Chloé ; Placial, Claire (eds.), Lire et travailler avec la traduction par temps de mondialisation, Fabula –« Colloques en ligne », 2020, URL : https://www.fabula.org/colloques/sommaire6580.php.



Coletti, Vittorio, Romanzo mondo. La letteratura nel villaggio globale, Bologne, Il Mulino, 2011.



Contarini, Silvia ; Joubert, Claire ; Moura, Jean-Marc (eds.), Penser la différence culturelle du colonial au mondial. Une anthologie transculturelle, Sesto San Giovanni, Mimésis, 2019.



Coste, Didier, A Cosmopolitan Approach to Literature. Against Origins and Destinations, London / New York, Routledge, 2023.



Damrosch, David, What is World Literature?, Princeton, Princeton University Press, 2003.



David, Jérôme, Spectres de Goethe. Les métamorphoses de la « littérature mondiale », Paris, Les Prairies ordinaires, 2013.



D’haen, Theo, The Routledge Concise History of World Literature, New York, Routledge, 2012.



Étiemble, René, Essais de littérature (vraiment) générale, Paris, Gallimard, 1975.



Étiemble, René, Ouverture(s) sur un comparatisme planétaire, Paris, Christian Bourgois, 1988.



Ette, Ottmar, TransArea. A Literary History of Globalization [TransArea. Eine literarische Globalisierungsgeschichte, 2012], trad. Mark W. Person, Berlin/Boston, Walter de Gruyter, 2016.



Glissant, Édouard, Traité du Tout-Monde, Paris, Gallimard, 1997.



Grataloup, Christian, Géohistoire de la mondialisation. Le temps long du monde [2007], Paris, Armand Colin, 2015.



Heise, Ursula K., Sense of Place and Sense of Planet. The Environmental Imagination of the Global, Oxford, Oxford University Press, 2008.



Lamping von Kröner, Dieter, Die Idee der Weltliteratur. Ein Konzept Goethes und seine Karriere, Stuttgart, Kröner, 2010.



Marx, William, Vivre dans la bibliothèque du monde, Paris, Collège de France / Fayard, 2020.



Messling, Markus, Universalität nach dem Universalismus. Über frankophone Literaturen der Gegenwart, Berlin, Matthes & Seitz, 2019.



Moretti, Franco, « Conjectures on World Literature », New Left Review, No. 1, 2000, p. 54-68.



Mufti, Aamir R., Forget English ! Orientalisms and World Literatures, Cambridge, Harvard University Press, 2016.



Pradeau, Christophe, Samoyault, Tiphaine (eds.), Où est la littérature mondiale ?, Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 2005.



Sapiro, Gisèle (dir.), Translatio. Le marché de la traduction en France à l’heure de la mondialisation, Paris, CNRS éditions, 2008.



Saussy, Haun (ed.), Comparative Literature in an Age of Globalization, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2006.



Subrahmanyam, Sanjay, Explorations in Connected History. From the Tagus to the Ganges, Oxford, Oxford University Press, 2005.



Thomsen, Mads Rosendhal, Mapping World Literature. International Canonization and Transnational Literatures, London, Continuum, 2008.



Wallerstein, Immanuel, The Modern World-System, New York, Academic Press, 3 vol., 1974-1989.



Warwick Research Collective, Combined and Uneven Development. Towards a New Theory of World Literature, Liverpool, Liverpool University Press, 2015.



Westphal, Bertrand, L’Infini Culturel. Théorie littéraire et fragilité du divers, Leiden, Brill, 2023.



Zhang, Longxi, « Canon and World Literature », Journal of World Literature, Vol. 1, No. 1, 2016, p. 119-127.