Le groupe de travail LES:TRACES (Laboratoire des Études sur : Trauma, Art, Commémoration, Engagement, Son) organisera à l’automne 2023 sa troisième rencontre qui sera consacrée au thème : Trous de mémoire : Traces et fissures (Arts, théâtre, cinéma, littérature et musique)

Pour ce colloque international (du 19 et 20 octobre 2023 à l'Université de Strasbourg), chaque intervenant disposera de 30 minutes de présentation, suivies d’un débat de 15 minutes. Les langues du colloque seront le français et l’anglais. La publication des actes est prévue.

Les propositions de communications (titre, court résumé et bref CV) sont à envoyer avant le 1er mai 2023 à : Beat Föllmi, Université de Strasbourg, bfollmi@unistra.fr



Nous proposons d’examiner la manière dont les arts (théâtre, cinéma, littérature, peinture, sculpture et

musique) (re)dessinent, (re)tracent et (re)déploient les toiles et les partitions mémorielles individuelles,

familiales et collectives à partir des traces, des fissures, des failles, des interstices, des lapsus, des oublis,

des pertes de mémoires, des retours du refoulé, de « la mémoire de ce qu’on oublie », des zones

d’ombre, des cryptes, des images et des paroles confisquées, de « la mémoire empêchée », « manipulée »

ou « obligée », de « la mémoire blessée » (Ricœur), des « processus oublieux », des silences, des dénis,

des angles morts, des fragments épars, des strates superposées et/ou hybridées, du pouvoir de la

mémoire et du pouvoir sur la mémoire.

Ce qui nous conduira aussi à réinterroger, dans une mise en regard, les formes de l’engagement et la

culture et les formes de la commémoration – « la mémoire orthopédique, figée dans les commémorations

stériles », la mémoire « vitrine ». Engagement et commémoration, deux mots clés du programme de

recherche de LES:TRACES « Laboratoire des Études Sur : Trauma, Commémoration, Engagement, Sons ».