Littérature dans la révolution et révolution dans la littérature : écritures du politique en Amérique Latine (Poitiers)

Journée d'études des doctorants (CRLA-Archivos, Université de Poitiers)

« Littérature dans la révolution et révolution dans la littérature : écritures du politique en Amérique Latine »

Michel Foucault remarque comme stratégie pour penser les relations entre les discours et le pouvoir l’analyse des formes de représentations artistiques d’une époque donnée. Ces dernières permettent en effet un focus à travers les discours établis à chaque moment de l’histoire. Les pratiques discursives comme objet d’étude varient selon les préoccupations de chaque époque, une espèce d’a-priori historique auquel Foucault prête attention, proposant une analyse de divers discours, entre lesquels se détache le discours politique. Depuis cette perspective, les œuvres littéraires dialoguent constamment avec des idéologies et des faits historiques, qui fonctionnent selon des mécanismes qui opèrent dans la société et qui se basent sur l’irrévocable relation entre savoir et pouvoir.

Les relations entre esthétique et politique connaissent d’importantes fluctuations à partir du déclin de « l’exigence communiste » (Nancy, 2001 ; Blanchot, 2016). L’art documentaire qui se développe dans les années 80 ne revendique pas la force politique de l’art – comme il le faisait dans les années 60 et 70 - mais il se tourne vers des formes documentaires du témoignage, qui devient un objet de réflexion.

Actuellement, le critique Luigi Patruno propose la catégorie d’ « esthétique de contestation » (2011), entendue comme une pratique où convergent de forme singulière la demande démocratique, la dénonciation et l’imagination créatrice permettant la création de « communautés sans supprimer les singularités » (128). L’intention est d’ouvrir un espace de circulation communautaire d’une écriture dans lequel « la politisation de l’art ou l’esthétisation de la politique » (ibid.) ne s’impose pas. Cette troisième voie, conçue comme une contestation, ouvre la possibilité de « participer activement à la reconfiguration de l’espace public et dans la distribution du sensible » (128).

Notre journée d’étude, intitulée « Discours politiques et dynamiques de pouvoir dans la littérature latinoaméricaine » se dirige à l’étude et la discussion autour d’œuvres qui circulent en Amérique Latine et dialoguent avec les thématiques suivantes :

Discours politiques et leurs représentations : mémoire, résistance et espaces de pouvoir

Espaces physiques et symboliques de politique et pouvoir : politiques linguistiques, censure et médias

Formes poétiques et théâtrales de la représentation des discours politiques.

Militance et révolution : l’engagement politique dans les espaces de fiction.

Les propositions de communications (pour des communications en présentiel ou en distanciel) sont à envoyer avant le 17 mars à montserrat.pavez01@univ-poitiers.fr et à lisandrorelva93@gmail.com.

“Literatura en la revolución y revolución en la literatura: escrituras de lo político desde América Latina”

En 1970 aparece por la editorial Siglo XXI el volumen Literatura en la revolución y revolución en la literatura, que reunía un intercambio polémico entre Oscar Collazos, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa previamente publicado en las páginas del semanario uruguayo Marcha. El punto de disputa, que inicia y subtiende el debate, atañe al lugar que la escritura literaria debe desempeñar en un contexto latinoamericano marcado por diversos procesos insurreccionales (especialmente los casos de la revolución cubana y la naciente vía chilena al socialismo de Salvador Allende). La respuesta que Cortázar da a Collazos, y que da nombre al libro (“Literatura en la revolución y revolución en la literatura: algunos malentendidos a liquidar”), se cierra con la siguiente afirmación: “uno de los más agudos problemas latinoamericanos es que estamos necesitando más que nunca los Che Guevara del lenguaje, los revolucionarios de la literatura más que los literatos de la revolución” (Cortázar, 2006, p.422). Los malentendidos, sin embargo, estarían lejos de ser liquidados.

Las relaciones entre estética y política experimentan importantes fluctuaciones a partir del declive de lo que se dio en llamar la exigencia comunista (Nancy, 2001; Blanchot, 2016), a partir de los años ochenta: como explica Paula Klein, la diferencia entre el activismo artístico predominante en los sesenta y setenta y el arte documental que se impone desde los ochenta es que este último ya no reclama para sí la potencia política del arte sino que apuesta por las formas documentales del testimonio, que ya no vale –sólo– como denuncia sino como objeto de reflexión en sí mismo (Klein, 2019).

En tiempos recientes el crítico Luigi Patruno, por su parte, propone la categoría de “estética del disenso” (2011), entendida como práctica en la que convergen la demanda democrática, la denuncia y la imaginación creadora de un modo particular, que no supone la subsunción de unas por otra sino una suerte de tercera vía capaz de crear “comunidades sin borrar las singularidades” (p.128). Se trataría de abrir un espacio para que lo comunitario circule en la escritura sin imponer la forma de “la politización del arte o la estetización de la política” (ibíd.). Esa tercera vía, concebida en tanto disentir, abre la posibilidad de “participar críticamente en la reconfiguración del espacio público y en la distribución de lo sensible” (p. 128).

En torno a las reflexiones entre los discursos y el poder, la perspectiva de Michel Foucault (Las palabras y las cosas, 1966; La arqueología del saber, 1966, Vigilar y castigar, 1975, entre otras obras) se perfila como una estrategia fructífera de análisis de las formas de representación artística de una época, asumiendo que estas son susceptibles de un acercamiento enfocado a través de los discursos establecidos en cada momento de la historia. Las prácticas discursivas, entendidas como objeto de estudio, varían según lo que es pensable y enunciable en cada época, aquello que Foucault estudió como a-priori histórico, proponiendo un análisis de diversos discursos, entre los que se destaca la discursividad política.

Desde esta perspectiva, se asume que las obras literarias dialogan y se relacionan constantemente con ideologías y hechos históricos, que funcionan en base a mecanismos que operan en la sociedad y que se fundamentan en la irrevocable relación entre saber y poder. Una análisis coherente, por ende, podría establecerse a partir del análisis de estrategias estéticas que tienen su lugar (o no) entre las obras artísticas que circulan.

A partir de lo anterior, se propone como título de la jornada “Literatura en la revolución y revolución en la literatura: escrituras de lo político desde América Latina”, apuntando al estudio y discusión en torno a aquellas obras que circulan en los campos culturales en América Latina y que se ubican y dialogan con el resto de las obras desde los discursos políticos y su relación con el poder. Para este análisis, proponemos algunos ejemplos de las temáticas que se acomodan a la reflexión anterior:

Discursos políticos y sus representaciones: memoria, resistencia y espacios de poder. Espacios físicos y simbólicos de la política y el poder: políticas lingüísticas, censura y medios de circulación. Formas poéticas y teatrales de la representación de los discursos políticos. Militancia y revolución: el compromiso político en los espacios de ficción.