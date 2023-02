Littérature et morale à l’âge classique 2022-2023 (ENS Paris)

Littérature et morale à l’âge classique

Séminaire organisé par Jean-Charles Darmon (ENS/UAR « République des savoirs »)

Emmanuel Bury (Sorbonne Université/CELLF) et Louise Gérard (ENS/« République des savoirs »)





2022-2023 : Formes littéraires et ressources de la pensée morale



Le propos de ce séminaire s’inscrit dans une réflexion sur les formes de la pensée morale à l’âge classique poursuivie dans le cadre de Centre de recherche sur les relations entre littérature, philosophie et morale (UAR « République des savoirs). Il s’agira, dans le prolongement des travaux des années précédentes, et dans le sillage du volume publié tout récemment par notre équipe Penser par maximes : La Rochefoucauld dans la République des Lettres (Hermann, 2022) de réexaminer la poétique et la pratique des différents genres littéraires en s’interrogeant sur les types d’expérience morale et de questionnements axiologiques auxquels ils furent liés, entre Age Baroque et Lumières. De manière plus générale, on voudrait s’attarder sur l’émergence, entre modèles anciens et horizons anthropologiques modernes, de nouveaux types de relations entre littérature, philosophie et morale.



30 janvier : E. Bury, J.-Ch. Darmon, L. Gérard : présentation du séminaire. Questions liminaires.



6 février : Jean-Charles Darmon (ENS/RDS) : « Penser l’amitié par maximes et hors maximes : de La Rochefoucauld à Saint-Évremond »



13 février : Eric Méchoulan (Montréal): « ‘Prosopopéer’ : voix pascaliennes»



20 février : Emmanuel Bury (Sorbonne Université/CELLF) : « Poésie et morale à l’âge classique »



13 mars : Enrica Zanin (Institut de Littérature Comparée/ Strasbourg) : « Éthiques du récit dans la nouvelle de Boccace à Madame de Lafayette »



20 mars: Delphine Amstutz (Sorbonne Université/CELLF): « La notion de ‘réputation’ entre littérature et morale à l’époque moderne : à propos de Guez de Balzac »



27 mars : Jean Dagen (Sorbonne Université/CELLF) : « Être moraliste au XVIIIe siècle ? »



3 avril : Michèle Rosellini (ENS Lyon/IHRIM) : « Les Essais de Morale de P. Nicole dans la Correspondance de Sévigné : variations épistolaires sur une lecture au long cours»



17 avril : Jean de Guardia (Sorbonne Nouvelle/IRET) : « Poétique de la comédie et morale des ‘raisonneurs’ chez Molière ».