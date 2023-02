Crises, exils et images : l’expression (audio)visuelle comme outil pour la recherche (revue Science And Video)

Proposition de contributions



Le projet de ce numéro de Science and Video fait suite à l’atelier « Crise(s)/Exil(s)/Image(s) » mis en place par Fabienne le Houérou à l’occasion du Congrès Insaniyyat qui s’est tenu à Tunis en septembre 2021. Cet atelier proposait d’« interroger des terrains fragiles en crises (sanitaires, politiques, climatiques) en relation avec les migrations (artistiques, politiques, climatiques) dans une approche rhizomorphe de l’exil ». À partir du concept de « poussière d’exils », théorisé par Le Houérou dans le livre éponyme (L’Harmattan, 2022), il s’agissait de réfléchir aux trois notions de crise(s), d’exil(s) et d’image(s) dans une association horizontale, non-hiérarchique. Adopté comme méthodologie, le rhizome permet d’entremêler les sources (texte/image/son) et la contradiction des récits ou des situations individuelles face à la crise.



Pour poursuivre les réflexions conduites sur cette question, ce dossier de la revue Science and Video propose d’examiner le rôle des images dans l’étude des crises qui ont frappé le Maghreb et le Moyen-Orient, et de questionner la position du chercheur devant ces images et ces faits. Qu’il s’agisse des états de crise contemporains :



- la crise migratoire, liée elle-même aux crises politiques qui ont fait suite aux lendemains funestes des vagues de soulèvement en 2011 et 2019 dans toute la région et à la crise écologique qui rend la vie de plus en plus dure dans les espaces désertiques, mais aussi la crise sanitaire, qui a touché le monde entier et qui a pour un temps transformé le rapport à la création ou à la recherche)



- ou de moments historiques de crise ayant marqué des générations de créateurs et de spectateurs (la Nakba, la guerre d’indépendance algérienne, la guerre du Liban, etc.), tous ont été documentés par des images.

Il s’agira ici de tenter d’examiner le rôle de ces images dans la compréhension de ces empilements de crises et d’exils ainsi que de problématiser leur usage dans le processus de l’écriture scientifique.



Les responsables de ce dossier souhaitent convoquer des formes libres de composition, qui peuvent s’émanciper de l’écriture académique classique. Des propositions visuelles (photographie, vidéo) peuvent également être proposées, qui pourront mettre en jeu directement le rôle de l’image comme apport méthodologique à la recherche scientifique.



Les propositions pourront être d’ordre multiples :



- article académique,



- entretien,



- œuvre photographique ou audiovisuelle,



- texte libre.



Les propositions de contribution (250 à 300 mots), accompagnées d’une courte notice biographique, sont attendues pour le 30 mars 2023 à l’adresse suivante : mathilde.rouxel@sorbonne-nouvelle.fr





Responsable du dossier :

Mathilde Rouxel, chercheuse attachée au LIRA, université Sorbonne Nouvelle