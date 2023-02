Le choix anthroponymique à la croisée des sciences humaines et sociales (Multilinguales, n° 21)

La revue de la Faculté des Lettres et des Langues de l’université Abderrahmane Mira – Bejaia -, Multilinguales, lance deux appels à contribution pour le numéro 21. (Directeur de publication: Pr. Bektache Mourad/ Rédacteur en chef: Pr. Sadi Nabil)

Le choix anthroponymique à la croisée des sciences humaines et sociales

(Coordonné par Dr. HADDADI Radhia)







Nommer le monde qui nous environne est un processus psycho-cognitif propre à l’acquisition du langage dès la prime enfance. Par ailleurs, nommer l’Humain en lui attribuant un prénom (anthroponyme) est un procédé identificatoire qui obéit à de nombreux facteurs tels que le milieu social, culturel, idéologique et religieux.

En effet, les prénoms sont des marqueurs identitaires infaillibles, car étant « élaborés socialement, culturellement et historiquement [ils] ne reflètent pas seulement la production de phénomènes identitaires révélateurs du passé, du présent et de l’avenir, ils construisent l’identité elle-même » (Akin, 1999 : 95)

Outre les différentes contraintes ponctuant l’acte (dé)nominatif, le prénom reste comme le dit Roland Barthes, un « prince des signifiants ». Il laisse paraître un ensemble de représentations sociales liées à son choix, à sa signification, à son étymologie et à sa résonnance. Ainsi son attribution ressemble à « une fusion socioculturelle où se cristallisent mentalités, croyances, convictions et ambitions individuelles (…) » (Haddadi, 2015 : 107)

De cela, ce numéro tente de traiter des questions liées aux axes proposés ci-dessous (onomastique, sémiotique, sociolinguistique….) et qui ne sont ni exhaustifs ni limitatifs :

· Prénom et identité.

· Prénom et culture.

· Prénom et idéologie.

· Prénom et territorialité.

· Prénom et mutations sociales



Le numéro souhaite également aborder des problématiques qui touchent à la didactique des langues et à la littérature, ex :

· Le prénom dans les manuels scolaires (choix, symbolique et représentations)

· Le prénom dans les œuvres littéraires ou l’anthroponymie romanesque (choix, symbolique et représentations)



Les articles sont à soumissionner sur le site de la revue https://www.asjp.dz/en/PresentationRevue/13 après avoir téléchargé le Template et rédigé l’article selon les normes rédactionnelles de la revue.



Coordonnatrice du numéro :

Dr. HADDADI Radhia

Université Batna 2



Calendrier :

-Lancement de l’appel à contribution : 16 février 2023

-Date limite de soumission des articles : 31 décembre 2023

-Notification et réponse aux auteurs : 31 mars 2024

-Parution et mise en ligne du numéro : 30 juin 2024