Hyperborea. Revista de ensayo y creación, n° 6, 2023

Appel à contributions pour le numéro 6 (2023) d'Hyperborea. Revista de ensayo y creación



L'appel est ouvert pour publier dans le numéro 6 (2023) d'Hyperborea. Revista de ensayo y creación des travaux en espagnol, français ou anglais qui abordent les rapports entre textes et images en Europe et en lien avec l'Amérique à l'époque moderne et contemporaine.



Les articles destinés à la section «Mare Sugenum» — qui seront évalués par des pairs aveugles — auront un intérêt particulier s'ils se limitent à des thèmes, des problèmes, des phénomènes plutôt qu'à un seul auteur ou ouvrage.



Hyperborea. Revista de ensayo y creación est une revue numérique annuelle portant sur les dialogues entre la littérature, l’art et le cinéma publiée par le Laboratoire Texte, image et société [LabTIS] de l’Université Nationale de Río Negro (UNRN - Patagonie, Argentine). La direction et le comité de rédaction réunissent professeurs et chercheurs de l’Université de Río Negro, l’Université de Buenos Aires, l'Université de Rosario, l’Université de La Plata, l'Université Paris Sorbonne, la Commission Nationale de Recherche Scientifique et Technique du Chili [CONICYT] et le Conseil National de la Recherche Scientifique et Technique de la République Argentine [CONICET]; certains d’entre eux sont aussi traducteurs, écrivains et réalisateurs de films d’auteur.



Date limite de réception des œuvres: 10 juin 2023.



Avant de soumettre, consultez https://www.hyperborea-labtis.org/es/convocatorias et les directives énoncées sur: https://www.hyperborea-labtis.org/es/criterios_y_directrices_publicacion



Pour plus d'informations, écrivez à: hyperborea@hyperborea-labtis.org