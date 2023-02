Dynamique des langues de spécialité : Approches et stratégies novatrices (Cluj-Napoca)

Dynamique des langues de spécialité : Approches et stratégies novatrices



9-10 juin 2023

Cluj-Napoca, Roumanie









Le colloque sur la Dynamique des langues de spécialité. Approches et stratégies novatrices, 13e édition, a pour but de réunir tous ceux qui souhaitent contribuer au développement du domaine des langues de spécialité (également appelées langues spécialisées ou langages spécialisés), un domaine fort interdisciplinaire dont la théorie, la recherche et la pratique ont subi des changements dynamiques surtout au cours des dernières décennies.



Nous invitons enseignants, chercheurs, étudiants et spécialistes à un échange productif d’idées sur les développements et défis disciplinaires dans le contexte du progrès technologique, des multiples compétences requises sur le marché du travail et du renouvellement du paradigme éducatif, adapté à la société globale de l’information et de la connaissance.



Du point de vue du contexte multiculturel, nous vous invitons également à un débat sur l’identité culturelle, son rapport à l’identité linguistique et son impact sur l’interaction professionnelle, mais aussi sur les contacts interculturels en général. Enfin, vous êtes aussi invités à explorer les nouvelles directions dans le domaine de la traduction littéraire et spécialisée, ainsi que l’application de la linguistique aux différentes sphères de la communication dans un contexte authentique.



Axes thématiques proposés :



Dans l’édition 2023, nous souhaitons porter une attention particulière aux langues étrangères utilisées à des fins académiques et spécifiques, leur rôle dans l’intégration des multiples compétences nécessaires pour étudier et travailler dans une société complexe en constante évolution. Nous continuerons l’échange d’idées et de pratiques concernant la pertinence croissante de ces disciplines dans le monde réel de l’enseignement supérieur et du marché du travail. De cette façon, l’approche des langues comme vecteur de communication dans des communautés aux caractéristiques diverses et le caractère pratique de ces disciplines crée les prémisses d’une dynamique interdisciplinaire unique. Dans un contexte marqué par l’accélération du flux d’information, le changement et la convergence des médias de communication sous l’effet de l’impact des technologies sur la vie personnelle et professionnelle, chercheurs et enseignants essayent ensemble de trouver des réponses aux enjeux de ces disciplines.



La thématique proposée pour cette édition est, sans toutefois s’y limiter, la suivante :



Expérience et innovation dans les pratiques pédagogiques au 21e siècle



· Tendances, défis et bonnes pratiques dans l’enseignement des langues étrangères à des fins académiques et spécifiques dans le contexte international actuel ;



· Approches innovantes dans l’enseignement des langues à des fins académiques et spécifiques à l’ère numérique ;



· L’utilisation de la technologie dans l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation des langues académiques et de spécialité ;



· Aspects de la pédagogie et de la psychologie de l’apprentissage dans les nouveaux médias d’apprentissage des langues ;



· Multimodalité – théories et méthodes ;



· L’impact des textes multimodaux sur l’enseignement et l’apprentissage des langues ;



· Stratégies de compréhension, d’interprétation et d’évaluation du contenu multimodal ;



· Formation aux médias dans l’enseignement des langues : perspectives numériques et multimodales ;



· Représentations multimodales et la domination du visuel ;



· « Créer pour apprendre » – les étudiants, des consommateurs passifs aux créateurs de médias actifs ;



· Textes narratifs multimodaux – histoires numériques ;



· Genres numériques et pratiques multimodales de communication ;



· Nouveaux médias et nouvelle alphabétisation – propositions de révision des programmes ;



· Contenu multimodal comme outils pédagogiques pour la formation linguistique.



Formation des enseignants – initiatives et pratiques innovantes



· Les enseignants comme agents de changement, promoteurs de l’inclusion et de la justice sociale



· L’éducation multiculturelle – son rôle dans la formation des enseignants dans un monde globalisé



· L’identité professionnelle au 21e siècle – entre valeurs personnelles et professionnelles



· Compétences socio-émotionnelles (soft skills) et état d’esprit flexible (growth mindset) dans l’enseignement



· Collaboration et réseaux sociaux dans la formation professionnelle continue



Aspects interdisciplinaires dans le domaine des langues étrangères à des fins spécifiques et dans la communication académique et professionnelle



· Les médias sociaux et numériques dans la communication académique et professionnelle



· Influences théoriques sur les langues étrangères à des fins académiques et spécifiques



· Bonnes pratiques d’utilisation de la linguistique appliquée et de l’analyse du discours



· Questions éthiques



· Culture et identité



· Compétences transversales et évolution de carrière



· Éducation multiculturelle



· Diversité culturelle et enseignement inclusif



· Traductologie : traduction et multimodalité





Le déroulement de la conférence



La conférence aura lieu in situ, avec une composante de 25% du programme en ligne. Les places pour la section en ligne seront attribuées selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».



Présentation des communications



Durée de l’intervention orale : 15 minutes ; 10 minutes supplémentaires sont prévues pour des questions et des discussions.



Langues de travail du colloque : anglais, français, italien, allemand, roumain, espagnol.



Calendrier





· 15 mars 2023 : les participants sont conviés à remplir en ligne le formulaire d’inscription ;



· 1 avril 2023 : notification aux participants ;



· 15 avril 2023 : date limite pour le paiement des frais d’inscription (la confirmation du paiement sera envoyé à roxana.nistor@ubbcluj.ro );



· 1 juin 2023 : date limite pour l’envoi des articles (conferintadlsubb@gmail.com)



· 1 juin 2023 : le programme de la conférence sera annoncé après cette date.



· 9-10 juin : la conférence





Publication



En vue de publication, les communications présentées à la conférence seront envoyeés sous format électronique, en respectant le protocole de rédaction, à l’adresse



suivante : conferintadlsubb@gmail.com jusqu’au 1 juin 2022.



Les communications seront soumises à un processus de double évaluation collégiale anonyme. Suite à la sélection, les articles seront publiés à la maison d’édition Presa Universitară Clujeană, accréditée par CNCS A.





* Seuls les articles soumis avant la date limite (1 juin) seront sélectionnés pour publication.



Frais d’inscription



350 RON, respectivement 70 EUR. Pour les étudiants en doctorat : 200 RON (40 EURO). Les frais d’inscription couvrent les frais d’inscription, la mallette de conférence, la publication des communications.



Un seul paiement / article sera effectué, quel que soit le nombre d’auteurs. La confirmation de paiement sera envoyée à roxana.nistor@ubbcluj.ro





Le paiement des frais des frais en RON s’effectue en ligne sur le lien ci-dessous :



https://plati.ubbcluj.ro/en/Event/Details/144





Le paiement des frais en EURO s’effectue sur le compte ci-dessous avec la mention « pour la conférence DLS_2023 ».



Bénéficiaire : Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca



Adresse du bénéficiaire : Mihail Kogalniceanu nr.1 Cluj-Napoca, Romania



CIF : 4305849



Banque du bénéficiaire : Banca Comercială Română



Adresse de la banque : Baritiu nr. 10-12



Code postal ville : 400027 Cluj-Napoca



Pays : Roumanie



Numéro de compte : 2511.e01.0.2660470.0106.eur8



IBAN Code : ro16rncb0106026604700008



Swift Code : RNCBROBU