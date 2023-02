Balados et littérature au Québec (Montréal)

Balados et littérature au Québec

5 avril 2023 – Salle Pierre Bourgault (J-1450), UQAM (405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal)



Journée d'étude organisée par Charlotte Biron (CRILCQ, Université de Montréal) et Caroline Loranger (Université du Québec à Trois-Rivières), en collaboration avec le partenariat Littérature québécoise mobile (LQM).



Le Québec connaît une longue tradition de littérature radiophonique. Dès les années 1920, la radio a occupé une place de choix dans les foyers québécois, générant un engouement pour les fictions radiophoniques comme les radioromans, les radiothéâtres, et les sketchs humoristiques. Après avoir connu un certain hiatus durant les décennies 1980 à 2010, la littérature sonore revient maintenant en force, s’incarnant cette fois-ci non plus dans la production radiophonique, mais par le biais de la baladodiffusion, qui connaît une forte croissante au Québec.



Or, la pratique culturelle du balado reste méconnue, en particulier des chercheurs et chercheuses en littérature. En effet, les quelques études produites à ce jour sur le phénomène de la baladodiffusion abordent cet objet depuis l’angle des communications sociales. On pensera par exemple aux travaux de Mélanie Millette sur la notion de balado indépendant (2009; 2011) et à ceux de Christine Esclapez qui s’attachent à décrire les conditions de diffusion du podcast (2014). D’autres encore, comme Christophe Deleu (2013), se penchent plus spécifiquement sur le genre documentaire, qui est celui qui a reçu le plus d’attention contrairement au balado de fiction, largement sous-représenté dans les analyses.



Cette journée d’étude sera l’occasion de faire un état des lieux des rapports entre la littérature (et plus largement les arts littéraires) et la baladodiffusion au Québec. Elle se veut également une invitation à prendre à bras le corps l’immense corpus des productions baladodiffusées au Québec pour commencer son exploration. Nous encourageons les communications proposant des réflexions sur la pratique culturelle du balado à partir d’études de cas.



Les sujets suivants pourraient être abordés lors des communications, sans s’y restreindre:

Historique de la pratique de la baladodiffusion de fiction au Québec ou établissement d’une typologie de la production baladodiffusée et de ses caractéristiques;

Analyse d’œuvres en balado, notamment des créations audio originales produites par Transistor (Quelqu’une d’immortelle de Camille Paré-Poirier, Hantées), par Ohdio (Fréquences, Cavale, Écho, etc.), par Magnéto (Aalaapi, L’écoute d’une émotion), par les contes de La Quadrature ou les balados diffusés de manière autonome (Choses sérieuses de Daphné B.). On pourra aussi penser aux adaptations théâtrales diffusées notamment durant la pandémie comme Mademoiselle Julie et Encore une fois si vous le permettez à la radio de Radio-Canada;

Étude de la représentation de la littérature dans les entretiens littéraires diffusés en podcast ou des balados associés à des revues littéraires, à des maisons d’édition québécoises ou à des organismes œuvrant à la promotion et à la diffusion des arts littéraires, par exemple Comme un livre ouvert, Le bruit des livres (Mémoires d’encrier) CONTOURS BALADO (Contours poésie), Le mot bruit (Éditions Fond’tonne), Aparté (Alto), Moebius-balado, Balado LQ;

La redéfinition du livre audio : développement de nouveaux formats et croissance du médium;

Les modes de la production et de diffusion du balado de fiction, ses différentes plateformes (Ohdio, Spotify, Audible, Apple Music, Narra, SoundCloud, etc.) dans une optique de poétique des supports;

Les enjeux et les pistes de solutions entourant la conservation ou l’archivage numérique de projets soutenus par une technologie désormais obsolète;

Les pratiques d’écoute du balado littéraire ou de fiction et la question de la réception.

Les propositions de communications, comprenant un résumé d’environ 250 mots ainsi qu’une courte notice biographique, devront être envoyées à l’adresse suivante litteratureqm@gmail.com d’ici le vendredi 24 février 2023.

—



