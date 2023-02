Littératures et cultures insulaires. Îles, identités, altérités (Ponta Delgada, Portugal)

I Colloque « Littératures et Cultures Insulaires »



« Îles, identités, altérités »



26 et 27 octobre 2023



Université des Açores, île de São Miguel, Ponta Delgada



La première édition du Colloque International « Littératures et les Cultures Insulaires » portera sur les rapports entre les espaces insulaires et la construction identitaire, qu’elle soit individuelle ou collective, nationale ou régionale, voire globale, que l’on interrogera à partir de la notion d’altérité. Les îles étant traditionnellement associées à l’idée d’ailleurs, à la perception de l’Autre, procurent un terrain fertile pour une réflexion métissée et un regard décentré sur l’altérité culturelle, spatiale et sociale.

Associé au Doctorat en Littératures et Cultures Insulaires (Univ. des Açores, Univ. de Madère, Univ. de Corse, INALCO), ce colloque s’adresse aux chercheurs qui s’intéressent aux thématiques insulaires, que ce soit dans le cadre des études littéraires, culturelles, linguistiques, historiques, sociologiques ou d’approches comparatives et transdisciplinaires.

Les propositions de communication sont à énoncer selon les axes suivants (ou tout autre axe jugé pertinent en rapport avec la thématique du colloque) :



Île, fictions de voyage, imaginaires de l’espace



Perceptions de l’Autre et constructions identitaires



Désir d’ailleurs et exotisme



Stéréotypes et représentations de l’Autre îlien



Rapports intertextuels, transferts culturels, identités métissées



Centres et périphéries insulaires

—

Modalités des soumissions et calendrier :



Les titres provisoires en français, en portugais, en anglais ou en espagnol, ainsi qu’une courte biographie sont à envoyer avant le 24 février à l’adresse suivante : dominique.ar.faria@gmail.com. Les propositions de communication (un résumé de 200 mots) et les titres définitifs doivent être reçus avant le 31 mai.



Les communications admises ne dépasseront pas les 20 minutes.



Calendrier prévisionnel :



● 24 février 2023 : Manifestation d’intérêt et envoi des titres provisoires



● 31 mai 2023 : Date limite de soumission des propositions



● 30 juin 2023 : Communication des propositions acceptées



● 26 et 27 octobre 2023 : Déroulement du colloque



Publication



Une publication des textes issus du colloque est prévue. Les textes feront l’objet d’une évaluation en double aveugle.



Frais d’inscription :



- Enseignants-chercheurs : 70€



- Doctorants : gratuit



Les frais de déplacement et d’hébergement, ainsi que les repas restent à la charge des participants.