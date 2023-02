Sur l'œuvre d'Ippolito Nievo (revue Pisana)

Appel à contributions pour le numéro 6 de la revue PISANA

(Promozione Internazionale degli Studi e delle Analisi su Nievo Autore, Promotion Internationale des Synthèses et des Analyses sur Nievo Auteur)

Issu de la seconde génération du Risorgimento, Ippolito Nievo (1831-1861) n’a connu, au cours de son rapide passage sur cette terre, que les années les plus agitées, les plus mouvementées, mais aussi les plus riches du Risorgimento. De cette période où le sort de l’Italie n’était encore en rien figé en une solution définitive, de ce rêve d’une société encore à naître, de cette conscience historique aiguë, naquit, sous sa plume, une œuvre extrêmement originale, comme inspirée par un passé, comme portée une sorte de stupéfiante prescience de l’avenir.

La revue comporte 4 rubriques :

- Articles (entre 5 et 10) sur la vie et sur l’œuvre de Nievo ou sur le contexte historique qu’il a connu.

- Rubrique En relisant qui porte sur des textes de Nievo ou sur Nievo publiés entre 2000 et 2019.

- Recensions qui portent sur des textes de Nievo, sur Nievo ou sur le contexte historique.

- Bibliographie où nous signalons les œuvres de Nievo ou sur Nievo publiées récemment.



Les objets d’études sont Ippolito Nievo, sa vie et son œuvre, mais aussi le contexte historique, le contexte littéraire, les personnages plus ou moins connus qu’il a croisés, de Garibaldi à Arnaldo Fusinato, d’Erminia Fuà à Giovanni Arrivabene. Les recensions portent sur toutes les publications des œuvres de Nievo, sur toute la production critique nievienne, particulièrement celle de ces quinze dernières années, mais aussi sur des analyses historiques ou littéraires du contexte.



Les trois langues de publication sont le français, l’italien, l’anglais.



La revue est annuelle, et paraît à la fin de chaque année. Les articles sont sélectionnés pour une relecture double aveugle. Ils font ensuite l’objet d’une relecture éditoriale par les membres du comité de rédaction.



Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer aux adresses suivantes :



pisana19@outlook.com echaarani@hotmail.fr simone.casini@unipg.it



- Une proposition d’article (un titre et dix à vingt lignes décrivant le contenu et la méthode) pour le n. 6 (parution en 2024) à envoyer au plus tard le 1er octobre 2023 ; si votre proposition est retenue par le comité de rédaction, l’article sera à remettre pour le 31 mai 2024, et fera l’objet d’une relecture en double aveugle.

- Une proposition de recension d’éditions critiques d’œuvres de Nievo, ou de littérature secondaire portant sur Nievo, son œuvre ou le contexte historique.



Les numéros déjà publiés de la revue peuvent être consultés en suivant ce lien :



https://sites.google.com/chemins-de-traverse.fr/universitaire/accueil/pisana…