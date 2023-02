Hiéros, Hiérophanie, Hiéroglossie : Visions, Voix, Signes, Signification (Reims)

Les organisateurs de la conférence HHH-2023 invitent leurs collègues en sciences humaines à soumettre des propositions de communication susceptibles d’élucider les principes herméneutiques et sémiotiques qui étaient en jeu dans les idées que les peuples des temps anciens et des cultures non occidentales se faisaient des langues qu’ils parlaient. Nous sommes particulièrement intéressés par les propositions qui examinent les croyances selon lesquelles, sous une forme ou une autre, le langage serait «un don des dieux aux hommes». Qu’est-ce que cela signifie ? Pourquoi une telle prétention était-elle prise au sérieux ? Que pensait-on du «Sacré» ? Quelle ingéniosité herméneutique et sémiotique a été mobilisée pour interpréter ce que représentait ce Sacré et pour forger ces interprétations en signes, significations et langage?

L’intérêt de chercher des réponses à ces questions ne se limite pas à tout ce que ces énigmes ont de fascinant en elles-mêmes. Il permet également d’obtenir des informations encore insoupçonnées sur le potentiel des mots et du langage à produire du sens. Plus encore, elle nous offre un cadre et une perspective à partir desquels nous pouvons définir et caractériser les limites et les carences des idées actuellement dominantes en Occident concernant la nature, la vocation, les applications et pouvoirs ‘apophantiques’ du langage.

Ce colloque, organisé par Fionn Bennett (Cirlep) et Karin Ueltschi (Crimel), aura lieu à l’Université de Reims Champagne-Ardenne les 14 et 15 septembre 2023.

Veuillez soumettre une proposition en anglais ou en français (250 mots maximum), accompagné de 5 à 6 mots clés ainsi qu’une courte bio-bibliographie avant le 1er mai 2023 à l’adresse suivante hieroglossia@univ-reims.fr