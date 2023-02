L'oralité amazighe dans la production contemporaine (Journal of Amazigh Studies, n° 2)

Appel à contributions

Journal of Amazigh Studies (JAS), n° 2

L'oralité amazighe dans la production contemporaine





L'oralité, c'est-à-dire la culture du verbe, est un élément central de la vie quotidienne, mais aussi de l'histoire, et des savoirs amazighs. En effet, bien qu’Imazighen possèdent un système d'écriture parmi les plus anciens d’Afrique du Nord, le Tifinagh, ce dernier n'est associé à aucun corpus de littérature écrite (ou canon littéraire amazigh). En revanche, les peuples amazighs ont une littérature orale riche et abondante qui comprend poésie, mythes, fables, chansons, contes, proverbes, et rites sacrés.



L'oralité reste donc le principal facteur de préservation et de transmission de l'amazighité, puisque la langue et la culture se transmettent et se transforment oralement d'une génération à l'autre, créant ainsi un pont entre le passé et le présent. Cette culture orale se reproduit au quotidien, d'abord dans l'usage ordinaire de la langue, mais aussi dans la transmission et la création de la littérature orale au sens large.



Dans le contexte de la technologie moderne et d'une dépendance accrue au cyber espace, un mode de communication hybride qui combine des caractéristiques écrites et orales a émergé. Ainsi, de nombreux aspects de la culture orale amazighe, qui, auparavant, ne trouvaient pas leur place dans les milieux et contextes écrits, sont apparus dans ce nouvel espace numérique. Paradoxalement, un système et un contexte post-modernes ont permis à une culture, des individus et des groupes amazighs baignés dans l’oralité de créer de nouveaux discours.



C'est dans ce nouveau contexte mondial et numérique que Journal of Amazigh Studies (JAS) consacre son deuxième numéro au thème de l'oralité et de l'amazighité. Ce numéro abordera l'ensemble de l'oralité amazighe, avec des questions et des exemples tirés de la littérature (orale), des réseaux sociaux, des films, de la musique, et de la culture numérique en général. A cette fin, nous appelons les contributrices et contributeurs à proposer des articles qui examinent et évaluent l'oralité amazighe au regard des thèmes énumérés ci-dessous. La revue JAS est trilingue (francais, anglais, tamazight).



Les thèmes proposés pour ce numéro spécial sont les suivants :

L'oralité, la transmission et la préservation de la culture

Médias (réseaux sociaux) et amazighité transnationale

La langue amazighe dans la production cinématographique et vidéo

Oralité numérique amazighe (plateformes de réseaux sociaux, courriels, textos, forums, blogs, etc.)

Littérature orale amazighe

Les femmes amazighes et les réseaux sociaux

Les femmes amazighes et la littérature orale

Reconquérir, produire, et transmettre des savoirs écologiques amazighs à travers les réseaux sociaux.

Culture numérique, alphabétisation numérique

Oralité et mythologie/ cosmogonie amazighes

Décolonisation de l’oralité amazighe.

Les propositions d’article devront se faire par courrier électronique à l’adresse suivante : journalofamazighstudies@gmail.com

La date limite pour toutes les propositions est le 28 février 2023.

Les articles complets sont attendus pour le 30 juin 2023.

Les directives de l'auteur/e doivent être strictement suivies. Les manuscrits soumis ne doivent pas avoir été publiés antérieurement ni être à l'étude ou publiés ailleurs pendant leur examen pour cette revue.