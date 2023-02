PhiN. Philologie im Netz, n° 94/2022

Aufsätze



Corinna Deppner:

Realidad virtual post mórtem. Confinamiento como inmersión entre la ilusión estética y el guiado emocional en "Abre los ojos", de Alejandro Amenábar [1–12]

Marina Ortrud Hertrampf:

On the Humorous Lightness of the Coronavirus Pandemic. Case Analyses of Poetic and Narrative Texts by Jacques Moulin and François Varay [13–28]

Carlotta Quensel

Sandra Richter

Judith Tonhauser:

On the social meaning of verbal irony: A case study of Kurt Tucholsky's "Ratschläge für einen schlechten Redner" [29–51]

Laura A. Zander:

Blank Spaces and Hidden Figures – Rewriting the Gendered History of Science [52–66]

Rezensionen



Marina Ortrud Hertrampf:

Pietsie Feenstra (2020): La photo-mémoire des paysages-témoins en Europe. Pays-Bas, Espagne, ex-Yougoslavie. Paris: Presses Universitaires du Septentrion [67–69]

Wolfgang Hottner:

Theodor W. Adorno (2021): Schein – Form – Subjekt – Prozeßcharakter – Kunstwerk. Textkritische Edition der letzten bekannten Überarbeitung des III. Kapitels der 'Kapitel-Ästhetik', hg. in zwei Bänden v. Martin Endres, Axel Pichler und Claus Zittel, Berlin/Boston. [70–73]

Timo Kehren:

Julia Fuchs (2020): Picaresca Brasileira. Spielarten des Pikaresken im brasilianischen Roman. Heidelberg: Winter. [74–79]

Greta Lansen:

Guillermo Gómez Sánchez-Ferrer/Claudia Jacobi (Hg.) (2020): 'Que todo lo feo es malo / y bueno todo lo hermoso': Aproximaciones a la estética de lo feo en Lope de Vega. Münster: LIT. [80–84]

Zouheir Soukah:

Dhouib, Sarhan (Hg.) (2021): Erinnerungen an Unrecht. Arabisch-deutsche Perspektiven. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. [85–88]