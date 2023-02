Circuits poétiques et déviations critiques. Avec Yves Citton et Gabriele Stera (Séminaire "Création critique", FabLitt, Paris 8 Saint-Denis & en ligne)

La deuxième séance du séminaire "Création critique" organisé par l’équipe de recherche Fabrique du littéraire (Fablitt UR 7322) se déroulera le mardi 14 février, de 10h15 à 12h.



Intervenants : Yves Citton et Gabriele Stera.



"Circuits poétiques et déviations critiques"



S’il est vrai que la critique produit des lectures de la littérature, et que ces lectures sont à leur tour potentiellement de la littérature, nous voilà dans une boucle qui n’offre pas de sorties faciles. La critique aurait-elle donc le pouvoir de décider ce qu’est la littérature? Et si c’était le cas, pouvons-nous pratiquer une critique exploratoire qui s’attache à chercher ou à créer ses propres objets de recherche? Faire un commentaire composé du fichier de sous-titrage de Titanic, préfacer des vidéos audio-décrites trouvées sur YouTube, reconstituer Baudelaire en échantillonnages vidéo, publier une version pornographique de E.A. Poe, voici quelques tentatives de déplacer nos regards critiques sur les méthodes et les pratiques de la recherche en littérature.



Ce séminaire ouvert à tous se déroulera en hybride.



Maison de la recherche, Université Paris 8, Saint-Denis







