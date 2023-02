Vivre avec les mots des autres, dans les mots des autres (Montréal)

Vivre avec les mots des autres, dans les mots des autres

Quatorzième Journée d'étude de l'AECSEL

Jeudi 11 mai 2023

Appel à communications ouvert jusqu'au 1er mars 2023, 23h59.

Dans son essai Un bien nécessaire : éloge de la traduction littéraire, Lori Saint-Martin décrit ainsi son travail : « Traduire la littérature, c’est vivre avec les mots des autres, vivre dans les mots des autres, vivre pour les mots des autres, et les faire revivre dans les siens, grâce aux siens1 ». Souhaitant lui rendre hommage pour cette quatorzième édition de sa Journée d’étude, l’Association Étudiante des Cycles Supérieurs en Études Littéraires (AECSEL) de l'UQAM convie les étudiant∙e∙s à adopter cette réflexion comme point de départ – à s’en laisse habiter, à dialoguer avec elle et à se l’approprier. Nous proposons de la faire résonner au-delà du champ de la traduction littéraire, afin d'interroger dans tous ses possibles cette vie qui traverse les mots, qui circule et se partage.



Nous accueillons les propositions inscrites dans une démarche de recherche tout comme de recherche-création, c'est-à-dire intégrant à leur communication une pratique créative ou une réflexion personnelle sur l'écriture. Les nouveaux et nouvelles étudiant∙e∙s aux cycles supérieurs sont chaudement encouragé∙e∙s à participer afin de réaliser leur première expérience de communication universitaire.



Les pistes de réflexion suivantes peuvent être explorées :

1. Lire et habiter



Vivre avec les mots des autres, vivre dans les mots des autres signifie penser le mot dans sa qualité de refuge – se laisser entraîner, fasciner par lui, et ainsi s’ouvrir à cet habitat qui nous habite en retour. N’est-ce pas là le propre de toute expérience de lecture? Comment la personne lectrice trouve-t-elle à se lover dans le langage de l’autre, à s’y inventer de nouvelles possibilités d’existence? De quelle manière la vie de papier, ces mots qui dansent, pulsent, scandent, agissent-ils sur la vie de chair? Songeons à Don Quichotte dont le roman de chevalerie devient l’unique style de vie, ainsi que le décrirait Marielle Macé2; ou encore à Madame Bovary et son échappatoire par la lecture, accompagnée jusque dans la mort par cet étrange goût d’encre dans la bouche3.

2. Écrire avec l’autre



Faire revivre les mots des autres à travers les siens évoque la conscience d’écrire en présence de l’autre, à partir de l’autre. Et si lire et écrire relevaient d’un même geste, d’un souffle de vie passant d’un corps à l’autre? Comment les mots de l’autre se déposent-ils en soi pour féconder quelque chose? Et que doit-on à l’autre au sein du geste d’écriture, alors qu’un je parle et qu’un tu écoute? De telles questions ouvrent la voie de la filiation, de la recherche d’une source de la parole chez l’autre. Le sujet est ainsi à la fois assujetti et déterminé par le langage, à la fois acteur et énonciateur de celui-ci. Par nombre de voies tortueuses – transmission, guérison, amitié, trahison – il apprend à se réapproprier ce langage de l’autre, à y inscrire son propre récit.



3. Porter les voix oubliées



Si vivre dans les mots des autres peut être le lieu de la communauté et de l’hommage, on peut aussi s’y sentir contraint∙e, à l’étroit – les mots de l’autre exercent parfois emprise et aliénation. Songeons à la langue du colonisateur qui écrase la langue natale; songeons à la femme parlée par l’homme, dont les possibilités d’autoreprésentation se heurtent au male gaze4. Faire revivre les mots des autres à travers les siens, c’est reconnaître la présence d’une littérature de la hantise, du murmure – la nécessité d’entendre ces voix mortes, étouffées, et de les tirer de l’oubli. Paola Ouédraogo écrivait dans la revue Mœbius : « Donne-moi ton histoire. Je suis ta délivrance. Il faut assassiner ce silence que tu traînes comme une peau morte. […] Donne-moi ton histoire et je répandrai ton rêve5 ». Comment porter les voix des disparu∙e∙s, faire corps avec elles?

—

C’est à la chaîne conceptuelle soi-langage-autre que nous vous invitons à réfléchir, pouvant être explorée par le prisme de la lecture, de la création littéraire ou autre. L’ensemble des étudiant∙e∙s aux cycles supérieurs en études littéraires sont invité∙e∙s à participer, et ce peu importe le corpus, l’approche théorique, le genre littéraire ou l’université d’attache. Les communications devront être inédites et en français. La durée variera entre 15 et 20 minutes.



Les propositions de communication, d'une longueur maximale de 250 mots, ainsi qu’une courte biobibliographie mentionnant l’université d’attache, le sujet des recherches et les publications (s'il y a lieu) devront être acheminées à aecsel.uqam@gmail.com avant le 1er mars 2023, 23h59. Merci d’indiquer en objet votre nom et prénom, ainsi que le titre de votre communication.





____________________________________________________________________________________________________

1 Lori Saint-Martin, Un bien nécessaire : éloge de la traduction littéraire, Montréal, Boréal, 2022, p. 26-27.

2 Marielle Macé, Façons de lire, manières d’être, Paris, Gallimard, 2011, 288 p.

3 Gustave Flaubert, Madame Bovary, Paris, Flammarion, 1986 [1856], p. 390.

4 Roberta Sassatelli, « Interview with Laura Mulvey: Gender, gaze and technology in film culture », Theory, Culture & Society, vol. 28, n° 5, 2011, p. 123-143.

5 Paola Ouédraogo, « Il faut les aimer, ces femmes », Mœbius, n° 175, 2022, p. 19.