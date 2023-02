Journée des jeunes rousseauistes 2023 (Genève)

La Société Jean-Jacques Rousseau organisera, le vendredi 26 mai 2023, la troisième « Journée des jeunes rousseauistes ». Elle est ouverte aux doctorant.e.s ainsi qu’aux jeunes chercheurs/euses ayant soutenu leur thèse depuis moins d’une année et qui travaillent sur l’œuvre et la pensée de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi sur leur contexte et sur leur réception.



Chacun.e des participant.e.s pourra ainsi présenter son travail devant ses collègues rousseauistes, les membres de la Société et un public élargi, et le soumettre à la discussion.



Pour participer à cette journée, les personnes intéressées devront faire parvenir d’ici le 13 mars 2023, à l’adresse électronique de la Société (administration@sjjr.ch), un curriculum vitae et une lettre de présentation de leur sujet de thèse, rédigés en français ou en anglais.



Les candidat.e.s retenu.e.s devront faire parvenir un chapitre de leur thèse ou un article en cours de rédaction (non publié).



Les participant.e.s enverront le texte de leur présentation par avance, rédigé en français ou en anglais, langues des discussions.



Les candidat.e.s sélectionné.e.s se verront offrir le trajet, s’il est continental, jusqu'à Genève, deux nuits d’hôtel ainsi que les repas. Au cas où un.e candidat.e devrait effectuer un voyage intercontinental, les frais de voyage seront à la charge des institutions auxquelles sont rattaché.e.s les intervenant.e.s.