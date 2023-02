Le discours dramatique en traduction (Târgu Mures)

Le discours dramatique en traduction

Université de Arts Târgu Mures



La traduction du discours dramatique a très longtemps été absente des débats théoriques, comme si elle n’avait pas de traits particuliers. C’est dans les années 80 que le problème est devenu un thème de réflexion à part entière dans l’espace anglophone, avec les travaux de Susan Bassnett. En France, Fabio Regattin a relevé une première théorisation de la traduction théâtrale en 1982, ultérieurement enrichie des réflexions de Jean-Michel Déprats et de Patrice Pavis. Le devenir scénique du texte, son inscription dans le corps et dans la voix de l’acteur sont autant de jalons qu’aucun traducteur théâtral ne saurait contourner depuis. C’est désormais devenu un truisme d’affirmer que traduire pour le théâtre n’est pas uniquement un processus de transmission d’une langue-source vers une langue cible, mais plutôt une compréhension essentielle des deux cultures et des lois de la scène, dont le traducteur devient partie intégrante. Comment alors traduire une mise en voix, un geste, un silence, un sourire, un mouvement, une absence… ? Ce n’est qu’après avoir saisi le jeu théâtral, que le traducteur peur tenter de transférer le texte dramatique dans la langue cible et de recréer l’ensemble « verbo-corps » dans l’autre culture.



Mais, y a-t-il, à présent, de l’intérêt pour la traduction de textes dramatiques, surtout dans le domaine francophone ? Les articles que nous nous proposons de rassembler ici pourront porter notamment, mais pas exclusivement, sur les questions suivantes : Dans quelle mesure la représentation théâtrale réussit-elle à franchir les barrières mentales dans le contexte de suspension des tabous et de nivellement des frontières entre les arts ? Comment traduire dans l’après–coup critique le genre théâtral de la performance ? Peut-on parler d'un conditionnement de l'évolution de la traduction en fonction de l’avènement de différentes formes de théâtralité ? Peut-on discuter d’une identité mouvante du traducteur en fonction de cette dynamique du texte dramatique ? A-t-on plutôt affaire à une traduction, à une adaptation, ou bien « tradaptation » serait le mot qui convient ? La traduction des écrits théoriques sur le théâtre donnerait-elle lieu à des refixions supplémentaires ? Voici quelques questions auxquelles sont invités à répondre chercheurs, enseignants, doctorants et tous ceux qui s’intéressent à la thématique proposée. Nous posons quelques pistes de réflexions traductologiques tout en vous invitant à partager des expériences personnelles ayant transformé et restructuré le discours dramatique.



Vue que le présent appel à contribution est en coopération et en coordination entre L’Université des Arts de Târgu-Mureș, L’Institut de Recherches théâtrales et Multimédia et L’Université de Médecine, de Pharamcie, de Sciences et de Technologie de Târgu-Mureș, les propositions de travaux seront envoyées avant le 30 avril 2023, aux adresses suivantes : tarekamine64@yahoo.com, corinadambean@yahoo.fr, pop_a80@yahoo.com



