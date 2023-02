Un petit fonds Saint-Domingue...en Mayenne (Laval)

Appel à contributions







Un petit fonds Saint-Domingue… en Mayenne



Archives départementales de la Mayenne et Revue Musicorum





[english version below]



Le contexte



À la fin des années 1950, l’historien Gabriel Debien signalait dans son article « Les travaux d’histoire sur Saint-Domingue, chronique » un « petit fonds » présent au château de Fresnay en Mayenne. Ce ne sont en effet pas plus de neuf cartons consacrés à Saint-Domingue et ses liens avec la métropole, dont une première partie est dédiée à la vie et à la carrière militaire du comte Pierre de Pardaillan-Gondrin (1734-1815) et une seconde aux affaires de la famille de sa femme, Madeleine-Laurence de Vezien, née à Saint-Domingue non loin de sa famille maternelle, les Chabanon. Par le mariage de Victoire de Pardaillan, leur fille, avec le marquis Charles de Bailly résidant au château de Fresnay, tous les documents sur la vie de ses ancêtres avant et pendant la Révolution française furent déposés en Mayenne. Ces cartons furent placés dans le chartrier du château de Fresnay puis, avec l’ensemble du fonds, confiés dès 2009 par leur propriétaire le comte Christian de Maynard aux Archives de la Mayenne où ils sont conservés sous les cotes 508 J 115-123.



Ce « petit fonds » ne peut pas laisser les historiens indifférents. Avant la perte définitive de leurs plantations à Saint-Domingue, les Chabanon vivent bien : les comptes de sucreries, la succession de Michel de Vezien, père de la comtesse de Pardaillan, en 1760, puis celle de sa grand-mère, en 1780, l’attestent. Une correspondance importante, au sein de ce « petit fonds », attirera le chercheur à l’affût de renseignements sur cette période bouleversée précédant la Révolution française, fatale à bien des propriétaires de plantations à Saint-Domingue – comme les Chabanon ou les de Vezien. Comment retrouver ensuite l’aisance financière que soulignent les listes de chiffres dans les comptes produits par les négociants du Cap français à Saint-Domingue ou de Bordeaux et du Havre au comte de Pardaillan ? Les cartons portant sur la carrière militaire de ce dernier contiennent un minutier (508 J 116) consacré à son service à Saint-Domingue durant trois ans (1777-1780) ainsi qu’une carte de l’île entière de Saint-Domingue jamais répertoriée (508 J 123).







Le projet



Revue Musicorum se donne pour ambition, depuis sa création en 2002, de privilégier une approche thématique pluridisciplinaire qui est sa marque de fabrique. Comme à son habitude depuis le premier volume, Revue Musicorum publiera dans une version papier les articles retenus. Par deux fois, d’abord en 2007-2008 (n° 6) puis en 2018 (n° 19), la revue s’est intéressée à la figure et à l’œuvre de Michel Paul Guy de Chabanon, compositeur d’une famille alliée aux de Vezien et aux Pardaillan. Ce travail avait constitué de belles occasions d’exploiter et faire connaître les documents conservés aux Archives départementales de la Mayenne. Celles-ci, dépositaires du chartrier de Fresnay depuis 2009, se sont dotées en 2019 d’une programmation culturelle dont les axes 2 et 3 consistent à dynamiser la recherche scientifique et à diffuser la connaissance du territoire auprès du grand public. Conscientes de leur intérêt commun pour le « petit fonds Saint-Domingue » et de la convergence des objectifs qu’elles se sont assignés, Revue Musicorum et les Archives départementales de la Mayenne souhaitent attirer l’attention de la communauté scientifique sur ces documents dont le faible volume n’enlève rien à leur valeur pour la recherche. Ces neuf cartons permettent en effet aux historiens d’offrir une lecture approfondie de leurs documents suivant l’angle de recherche privilégié par leur auteur. En effet, plusieurs thématiques sont couvertes :



- Étude des comptes de deux plantations coloniales situées dans la paroisse de Limonade (famille Chabanon) et du Trou (famille de Vezien) grâce aux cartons 508 J 118-120. Elle complétera celle d’autres plantations (Galliffet, Cottineau, Noé ou Laborde). Ici les familles gèrent directement leurs biens et ne les confient pas à un intendant ;



- Gestion par le comte de Pardaillan des biens de la comtesse de Pardaillan à Saint-Domingue (508 J 121) et celle de ses biens dans le Rouergue (508 J 117) : lettres des négociants et brouillons des réponses du comte de Pardaillan ;



- Dossier de l’indemnité de Saint-Domingue et de son évaluation (508 J 115 et J123) pour la comtesse de Pardaillan et la marquise de Bailly, descendantes respectives des familles Chabanon et de Vezien ;



- Histoire de la succession Élisabeth Lelong, épouse Faubeau de Malet. Comptes et mémoire écrit en 1748 par le dernier administrateur de ses biens, Dominique de Vezien ;



- Histoire de deux familles établies à Saint-Domingue (Chabanon et de Vezien).







À cette fin, les Archives de la Mayenne proposent de conduire un projet éditorial, sous la forme d’un numéro de Revue Musicorum intégralement consacré à ce fonds et à la présence française à Saint-Domingue dans les décennies qui ont immédiatement précédé et suivi la Révolution française.







La publication



Responsables éditoriaux

Cyril Daydé (directeur des Archives départementales de la Mayenne)

Laurine Quetin (directrice de Revue Musicorum)







Comité scientifique



Philippe Bourdin (Université Clermont Auvergne)

Vincent Cousseau (Université de Limoges)

Boris Deschanel (Université d’Avignon)

Bernard Gainot (Université Paris/Panthéon-Sorbonne)

David Gasche (Universität Graz)

Karine Rance (Université Clermont Auvergne)

Hugues de Maynard (membre honorifique)







Modalités pratiques



Les propositions de contribution (titre et résumé d’environ 250 mots) ainsi qu’une brève notice biographique sont à envoyer à Cyril Daydé, (archives@lamayenne.fr) et à Laurine Quetin (laurine.quetin@orange.fr) pour le 30 avril 2023.



Le texte complet de l’article devra parvenir le 30 septembre 2023 au plus tard.



Les normes de présentation des articles sont consultables sur le site de Revue Musicorum.



Renseignements : https://archives.lamayenne.fr et https://revuemusicorum.com.









Call for papers

"A small Saint-Domingue collection...in Mayenne"

Context



In the late 1950s, the historian Gabriel Debien pointed out in his paper "Les travaux d'histoire sur Saint-Domingue, chronique" a "small collection" to be found at the Château de Fresnay in Mayenne. It is indeed made up of no more than nine cartoons devoted to Saint-Domingue and its links with the metropolis. A first part is dedicated to the life and military career of Count Pierre de Pardaillan-Gondrin (1734-1815), a second to the affairs of the family of his wife, Madeleine-Laurence de Vezien, who was born in Saint-Domingue not far from her maternal family, the Chabanons. Thanks to the marriage of their daughter Victoire de Pardaillan to the Marquis Charles de Bailly, a resident at the Château de Fresnay, the family documents before and during the French Revolution were deposited in Mayenne. In 2009 their owner Count Christian de Maynard entrusted the cartons, first placed in the charters of the Château de Fresnay along with the entire collection, to the “Archives de la Mayenne” where they are now kept under the numbers 508 J 115-123.



This "small collection" cannot leave historians indifferent. Before the final loss of their Saint-Domingue plantations, the Chabanons were quite well off, as attested by the accounts of their sugar factories and the succession in 1760 of Michel de Vezien, the father of the Countess of Pardaillan, and that of his grandmother in 1780. Within the "small collection", an important correspondence should interest researchers looking for information on the difficult years, before the French Revolution, that proved fatal to many plantation owners in Saint-Domingue such as the Chabanons or the de Veziens. How could they recover the financial ease highlighted in the accounts and figures handed by merchants from Bordeaux, Le Havre, Cap-Français in Saint-Domingue to the Count of Pardaillan? The cartons related to the military career of the latter contain a minute-book (508 J 116) devoted to his service in Saint-Domingue from 1777 to 1780, as well as a map of the island of Saint-Domingue that has never been listed so far (508 J 123).







Research project



Since its creation in 2002, Revue Musicorum has privileged the multidisciplinary thematic approach that is now its trademark. A selection of articles will thus be published in paper version. Both in 2007-2008 (n° 6) and in 2018 (n° 19), the journal focused on the figure and work of Michel Paul Guy de Chabanon, a composer from a family allied to the De Veziens and the Pardaillans. Both numbers were opportunities to exploit and publicize the documents kept at the “Archives Départementales de Mayenne” which, as trustees of the charters of Fresnay since 2009, set up in 2019 a cultural programme whose axes 2 and 3 aim at boosting scientific research and disseminating territorial knowledge to the general public. Revue Musicorum and the “Archives Départementales de Mayenne”, aware of their common interest in the "small Saint-Domingue collection" and of the convergence of their respective objectives, wish to draw the attention of the scientific community to these documents, the small volume of which should not belittle their value for researchers. These nine cartons should allow historians to provide an in-depth reading of the documents they contain following their favoured angle of research. Indeed, several thematic areas are covered:



- Accounts of two colonial plantations located in the parishes of Limonade (Chabanon family) and Trou (De Vezien family) thanks to cartons 508 J 118-120. Studies should complement those of other plantations (Galliffet, Cottineau, Noé or Laborde). Here, families manage their properties directly without the help of a steward;



- Management by the Count of Pardaillan of the properties of the Countess of Pardaillan in Saint-Domingue (508 J 121) and in Rouergue (508 J 117): letters from merchants and drafts of the Count of Pardaillan's replies;



- File of the indemnity of Saint-Domingue and its evaluation (508 J 115 and J 123) for the Countess of Pardaillan and the Marquise de Bailly, descendants of the Chabanon and De Vezien families.



- Succession of Élisabeth Lelong, spouse of Faubeau de Malet: accounts and memoirs written in 1748 par her last estate administrator, Dominique de Vezien;



- History of two families established in Saint-Domingue (Chabanon and Vezien).







“Archives de la Mayenne” propose to conduct an editorial project in the form of an issue of Revue Musicorum exclusively devoted to this collection and to the French presence in Saint-Domingue in the decades immediately preceding and following the French Revolution.







Publication



Editorial managers



Cyril Daydé (Director of “Archives Départementales de Mayenne”)

Laurine Quetin (director of Revue Musicorum)







Scientific committee



Philippe Bourdin (University of Clermont Auvergne)

Vincent Cousseau (University of Limoges)

Boris Deschanel (University of Avignon)

Bernard Gainot (University of Paris/Panthéon-Sorbonne)

David Gasche (University of Graz)

Karine Rance (University of Clermont Auvergne)

Hugues de Maynard (honorary member)







Practical arrangements



Proposals for contributions (title and abstract of approximately 250 words) as well as a brief biographical note should be sent to Cyril Daydé, (archives@lamayenne.fr) and Laurine Quetin (laurine.quetin@orange.fr) by April 30, 2023.



The full text of the article must be received by 30 September 2023 at the latest.



The standards for the presentation of articles are available on the Revue Musicorum website.



Information: https://archives.lamayenne.fr and https://revuemusicorum.com.