Fethi Benslama fait paraître dans la collection Libelle des éditions du Seuil Le Sacrifice de Rushdie. Il y rappelle que celui qui a poignardé Salman Rushdie le 12 août 2022 à New York n’était pas né en 1989, lorsque l’ayatollah Khomeiny lançait une fatwa condamnant à mort l’auteur des Versets sataniques. Que s’est-il passé d’irrévocable avec ce roman pour que trente-trois ans plus tard, l’acharnement continue ? Pourquoi un écrivain est-il devenu le bouc émissaire de la confrontation identitaire entre L’islam et l’Occident ? La réplique ici est de donner à lire une œuvre qui va plus loin que le blasphème. Paraît dans le même temps aux éd. de l'Aube un ouvrage collectif supervisé par Daniel Salvatore Schiffer, Penser Salman Rushdie. L'écrivain est aussi au sommaire d'un dossier de la revue La Règle du jeu.

Rappelons la récente traduction d'un recueil d'essais de Salman Rushdie, déjà salué par Fabula : Langages de vérité (Actes Sud). Salman Rushdie s'y fait historien, conteur, ami et critique de ses auteurs favoris, mais aussi guide pour écrivain en herbe. Ainsi navigue-t-il entre origine des contes et de la littérature, cours magistral d’écriture, anecdotes sur l’évolution d’une œuvre à travers les âges ou sur les liens entre tel et tel auteur, et analyse de ses propres romans. Langages de vérité jette une lueur sur “l’atelier poétique” de l’auteur, sublime caverne d’Ali-Baba. Réunis pour la première fois, ces textes entonnent un puissant hymne à la création et à la liberté de créer, dans un monde où la liberté d’être soi-même (quoi que cela recouvre) est de plus en plus menacée. Fabula vous invite à découvrir un extrait du recueil…

On pourra égalemengt (re)lire le compte rendu donné naguère dans Acta fabula de l'essai de Damian Grant Salman Rushdie romancier, (P.U. du Septentrion, 2017) : "Parcours romanesque de Salman Rushdie", par Thomas Barège.