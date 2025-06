En 1965, Michel Foucault fait son premier séjour au Brésil à l'invitation de Gérard Lebrun, et présente pour la première fois à un public étranger ses recherches et la méthode "archéologique" qu’il met en œuvre depuis sa thèse sur l’Histoire de la folie (1961). Archéologie des sciences humaines. Cours à l'université de São Paulo qui paraît ces jours-ci constitue une introduction originale à l’ouvrage qui devait paraître en mai 1966 sous le titre Les Mots et les choses. De séance en séance, les différents chapitres de ce livre sont réécrits pour donner lieu à une suite de leçons consacrées au déploiement du savoir occidental ressaisi à partir de la trame historique des discours sur la vie, le travail et le langage. S’enchaîne ainsi au fil de ces leçons la présentation de grandes époques du savoir (Renaissance, âge classique, modernité), rapportée chacune à un certain régime des signes. Cette présentation s’adosse elle- même à une thèse originale sur l’apparition relativement récente dans l’ordre du savoir de l’homme vivant, travaillant et parlant, et sur le rôle que lui font jouer les sciences humaines.