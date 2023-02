Daniel Salvatore Schiffer, Penser Salman Rushdie

12 août 2022, État de New York : Salman Rushdie, sous le coup d’une fatwa depuis trente-trois ans, est grièvement blessé lors d’un attentat.

"Son crime, aux yeux des islamistes ? Être coupable de « blasphème » et d’« apostasie », pour avoir écrit Les Versets sataniques, roman devenu dès sa parution, en 1988, universellement célèbre.

C’est donc pour défendre Salman Rushdie, son œuvre et sa pensée, mais encore nos valeurs démocratiques, la ­liberté et la tolérance, les droits de l’homme et de la femme, la dignité humaine, que cet ouvrage collectif réunissant des textes critiques et inédits de vingt-six auteurs majeurs voit le jour.

Son titre, Penser Salman Rushdie, souligne qu’il s’agit aussi d’une réflexion plus approfondie qu’une simple succession d’hommages. Ainsi cet ouvrage, dans la lignée des intellectuels engagés, s’avère-t-il également un livre de combat contre toute tentation fasciste, au seul nom de la liberté et pour un nouvel humanisme." — Daniel Salvatore Schiffer.

Contributions de Dominique Baqué, Stéphane Barsacq, Patrick Besson, Tahar Ben Jelloun, Véronique Bergen, Sophie Chauveau, Catherine Clément, Gilles Denis, Emmanuel Dupuy, Eric Fottorino, Renée Fregosi, Nathalie Heinich, Isabelle de Mecquenem, Edgar Morin, Véronique Nahoum-Grappe, Chela Noori, Christiane Rancé, Robert Redeker, Daniel Salvatore Schiffer, Guy Sorman, Pierre-André Taguieff, Michel Taube, Valérie Trierweiler, Olivier Weber, Jean-Claude Zylberstein.