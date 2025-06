Faire Histoire de nos histoires

Auteure franco-suisse, Karelle Ménine a été reporter, notamment pour France Culture et la Radio suisse romande. Elle a plusieurs fois collaboré avec le Festival d’Avignon et son ouvrage La Pensée, la Poésie et le Politique (Les Solitaires intempestifs, 2015) a été adapté à la Comédie Française en 2020, puis repris en 2023. Parmi ses publications, deux ouvrages sont consacrés à ses interventions dans l’espace public : La phrase, une expérience de poésie urbaine et Voyage entre les langues (Gallimard). Dans Nimbe noir (Labor et Fides), elle part sur les traces de la photographe allemande Yva. Avec Bleuir l’immensité, consacré aux cahiers d’écriture d’un jeune paysan, elle a inauguré chez MētisPresses la collection "archVives", qu’elle dirige désormais. Karelle Ménine fait paraître aujourd'hui aux éditions La Baconnière La vie en zigzag. Faire Histoire des nos histoires, préfacé par Arlette Farge : dix-huit histoires de fouilles qui mettent en scène l’auteure, qui nous font plonger dans les sacs à procès des Capitouls de Toulouse, traquer les traces animales, avancer à tâtons dans les autobiographies ou lettres d’amour d’anonymes italien.nes, découvrir le témoignage sans pareil d’Henja Frydman, juive résistante déportée, ou suivre les rebondissements de l’achat aux enchères d’un lot de documents d’Isabelle Eberhardt…