Appel à contributions pour un numéro varia de la revue Langues & Cultures (n° 8)

Appel à contributions pour un numéro varia de la revue Langues & Cultures

Volume: 4 N°1 (Numéro 8) / Juin 2023





La revue Langues & Cultures lance un appel à contributions pour un numéro VARIA. Les articles acceptés seront publiés le 30 juin 2023.



Domaines Couverts: Littérature - Linguistique - Sociolinguistique - Sciences du langage - Analyse du Discours - Civilisation - Traduction - Didactique - Langue de Spécialité



Langues: Français - Anglais – Arabe - Espagnol - Allemand - Tamazight



Modalités de soumission des articles



Les contributions au prochain numéro se font via la plateforme ASJP directement sur le lien suivant :



https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/625



Avant la soumission il faut créer un compte : https://www.asjp.cerist.dz/en/login



Sélectionner la revue Langues & Cultures : https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/625



Télécharger le Template (Instructions aux auteurs) ;



Pour plus de détails, veuillez consulter (Guide pour les auteurs) (cf. les modalités de soumission des articles de la revue Langues &Cultures (nombre de signes, présentation du manuscrit) sur le site de la revue.



Calendrier prévisionnel



Date limite d'envoi des propositions d’articles: 30 avril 2023

Mise en ligne du numéro : 30 juin 2023



La revue Langues & Cultures est une revue scientifique semestrielle internationale en libre accès paraissant en langue française mais sans exclure les autres langues. Elle est éditée par le laboratoire LDP, langue, discours et plurilinguisme (Université Ahmed Draia –Adrar-Algérie) et destinée à une communauté scientifique multidisciplinaire. Elle se propose de publier gratuitement des numéros thématiques s’inscrivant dans une perspective interdisciplinaire telles que : la linguistique, la didactique, la sociolinguistique, l’analyse du discours et la littérature.