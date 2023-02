Françoise D'Eaubonne, Contreviolence ou La résistance à l’État

Préface d’Isabelle Cambourakis

Bouleversée par la mort en prison de la militante Ulrike Meinhof en 1976, bientôt suivie de celle de quatre autres membres de la RAF (Fraction Armee Rouge), d’Eaubonne publie en 1978, aux éditions féministes Tierce, Contreviolence ou La résistance à l’Etat, petit ouvrage qui rassemble plusieurs textes sur les rapports entre féminisme et violence politique, ainsi que quelques poèmes. Ces textes ont été écrits dans un contexte de débats internes aux mouvements écologiste et féministe sur les stratégies de non-violence ou d’action directe (autodéfense féministe, sabotages, etc.), et également de débats dans tous les milieux militants sur le soutien plus ou moins critique à apporter à celles et ceux ayant choisi la lutte armée, principalement en Allemagne mais aussi en Italie ou en France, face à la répression des États (conditions d’emprisonnement extrêmes et morts suspectes des détenu·es en Allemagne).

Cette réédition est accompagnée d’une présentation historique, fruit de plusieurs années de recherche, dans laquelle Isabelle Cambourakis remet en perspective la trajectoire de d’Eaubonne et propose une analyse fouillée de son parcours politique, depuis sa socialisation primaire à travers l’étude des engagements politiques de ses parents dans les années 1920 et 1930, jusqu’à l’activisme radical des années 1970.