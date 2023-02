Daniel Grojnowski, La Tradition fumiste

Dédaigné par les histoires de la culture — littérature et arts confondus — le « Fumisme » n’en a pas moins modelé une sensibilité dont nous sommes les dépositaires.

Il s’est diffusé à la fin du XIXe siècle dans des réunions privées et des groupes de la bohème qui ont pris les noms de Zutiques, Hydropathes ou Incohérents. Le cabaret du Chat noir et le magazine du même nom leur donneront dans les lettres et les arts une visibilité longtemps privée de légitimité.

Par toutes sortes de manifestations et de productions comme la caricature, les salons fantaisistes, les contes noirs et absurdes ou les monologues, le Fumisme a démantelé le grand Art. Il s’est imposé jusqu’à nos jours avec les rires d’Alfred Jarry ou l’« ironisme » de Marcel Duchamp qui l’ont fait passer de la marge au centre.

Daniel Grojnowski a notamment publié Aux commencements du rire moderne (J. Corti, 1997) ; La Muse parodique (J. Corti, 2009) ; Comiques, d’Alphonse Allais à Charlot (Septentrion, 2004) ; Fumisteries, en collaboration avec Bernard Sarrazin (Omnibus, 2011) ; et tout récemment : Rires d’hier et d’aujourd’hui. Par-delà Bergson (Presses Universitaires de Rennes).