Daniel Grojnowski, Les rires d'hier et d'aujourd'hui. Par-delà Bergson

D'Aristote à Freud et Bataille en passant par Baudelaire, les théories du rire se sont succédé, alors que les oeuvres les débordent en se jouant des classifications. Cet ouvrage privilégie une époque charnière qui est celle d'un rire « moderne », durant laquelle l'humour prend le pas sur le comique. Alors que Bergson perpétue avec succès une conception « classique », ses contemporains et leurs héritiers - de Villiers de l'Isle-Adam à Alphonse Allais, voire Alfred Jarry ou Franz Kafka, mais encore Yves Klein ou Boby Lapointe - privilégient l'insolite, l'ineptie, l'absurde, le sublime, en provoquant un malaise parfois mêlé d'effroi. Abordant tour à tour les théories et les pratiques, Les rires d'hier et d'aujourd'hui. Par-delà Bergson s'attarde sur des espèces diverses tout en marquant l'importance décisive de leurs cadres d'appartenance.

Daniel Grojnowski a été professeur à l'université Paris 7 Denis Diderot. Il a publié des ouvrages sur le comique, la nouvelle, la littérature « fi n de siècle », la littérature de la prostitution, les arts incohérents et la photographie.

Fabula vous invite à découvrir l'avant-propos et la table des matières.