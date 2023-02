Science-fiction et traduction (revue ReS Futurae)

Science-fiction et traduction



Dossier Res Futurae n° 24, novembre 2024



Responsable du dossier : Alice Ray (Université d'Orléans)



L’histoire de la science-fiction est étroitement liée à l’histoire de ses traductions. En France, la fin de la Seconde Guerre mondiale voit arriver une circulation internationale de la culture américaine bien plus intense que précédemment et la science-fiction (dont le nom est conservé tel quel, avec un tiret) s’installe ainsi dans le paysage éditorial comme un « nouveau genre » d’exportation culturelle américaine (voir Gouanvic, 1999). La traduction devient alors un enjeu essentiel, car la structuration de ce dernier découle du corpus anglophone et le système de production en dépend. Aujourd’hui, la science-fiction anglophone est toujours très présente sur le marché éditorial, mais les collections spécialisées intègrent de plus en plus des ouvrages d’autres langues (Métro 2033 de Dmitri Gloukhovski ; Le Problème à trois corps de Liu Cixin). De plus, du fait de sa nature intermédiatique, la science-fiction offre des exemples de diffusion internationale invitant à réfléchir aux modalités et choix de traduction, depuis les œuvres de Méliès au début du siècle (L’homme à la tête en caoutchouc, 1901 ; Le Voyage dans la Lune, 1902), en passant par la bande dessinée (Dans l’infini de G. Ri, 1906; Valérian de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, 1967), jusqu’au jeu vidéo (Space Invaders de Taito, 1978 ; Dead Space d’Electronic Arts, 2008), sans oublier la musique et le théâtre (The Making of the Representative for Planet 8 de Philip Glass, 1982 ; R.U.R. de Karel Čapek, 1920). Outre les questions d’aires culturelles et linguistiques qu’elles permettent de repérer, les spécificités de la traduction de la science-fiction peuvent ainsi renvoyer à des logiques de périodisation historique aussi bien qu’à des périmètres médiatiques.



La traduction du genre et ses nombreux ressorts ne font pas encore l’objet d’études systématiques ; néanmoins, certains ouvrages et articles s’intéressent à ces questions, que ce soit du point de vue de la linguistique et de la traductologie (Kraif, 2020 ; Poix, 2020 qui s’intéresse à l’innovation lexicale ; Čačija et Marković, 2018 pour une entrée sur la traduction des néologismes en fantasy ; Korpi, 2017 qui propose le concept de generic fluency ; Wozniak, 2014a et 2014b ; Stange-Fayos, 2009 ; Munat, 2007 ; Fraix, 2000) ; des éléments culturels (Guttfeld, 2008) ou encore de la réception (Sáenz, 2020 ; Aloisio, 2018). Nous pouvons également citer le travail de Jean-Marc Gouanvic (1999) sur l’importation des œuvres science-fictionnelles américaines en France dans les années 1950 ou encore le chapitre dédié aux littératures de genre dans le volume Histoire des traductions en langue française (Langlet, Besson, Holmes et Levet, 2019). Si l’ouvrage de Simon Bréan (2012) retrace spécifiquement l’histoire du genre en France, il offre un aperçu bienvenu sur les liens entre l’histoire éditoriale de la science-fiction en France et la traduction, cette dernière ayant permis de structurer le genre. Un volume récent (2021) édité par Ian Campbell offre un aperçu plus vaste des questions traductives liées à la science-fiction, Science Fiction in Translation, Perspectives on the Global Theory and Practice of Translation. Dans cet ouvrage, les auteur.e.s s’intéressent à un grand nombre d’œuvres (de langues sources et cibles différentes) et à diverses spécificités comme la question du genre ou celle de la censure d’œuvres de science-fiction traduites.



Aux difficultés propres à tout processus de traduction (contraintes linguistiques, question de la fidélité, adaptation culturelle, prise en compte du public cible et de l’époque de production), la science-fiction ajoute des particularités qui se révèlent être un défi pour les traducteurs et traductrices, et ce, quels que soient le média et les langues concernés. Mentionnons l’inventivité lexicale (« ansible », « métanoïa », « laser-whip », « facescaper », « distille », traduction de « stillsuit » dans Dune, ou « réplicateur », traduction de « replicator » dans l’univers de Star Trek) ou encore la défamiliarisation linguistique (Angenot, 1978 et Sorlin, 2010), qui implique de construire dans chaque langue cible une reconfiguration ou déformation analogue à celles que l’auteur a mis en place (pensons, parmi de nombreux exemples, à Cartographie des nuages de David Mitchell ou encore à Efroyabl Ange1 de Iain Banks). La pratique de la traduction de la science-fiction doit également prendre en compte la mise en réseau des termes et des notions fictionnelles (le « megatext » de Damien Broderick). Le genre constitue un océan partagé intermédiatique et interculturel qu’il est indispensable de connaître et de naviguer pour en traduire les œuvres. On peut citer, par exemple, les cas d’inventions science-fictionnelles qui parcourent les œuvres de science-fiction et intègrent telles quelles le lexique science-fictionnel : un blaster ne sera plus traduit par autre chose que blaster ; un hoverboard reste un hoverboard. À l’inverse, certains mots peuplant l’imaginaire science-fictionnel ont des traductions conventionnelles ou consensuelles bien que ces innovations n’aient aucun référent dans le monde réel : « terraformation » est la traduction de terraforming consacrée par l’usage, et le terme ne peut être que difficilement traduit autrement. Ces caractéristiques compliquent encore une tâche de restitution d’un imaginaire culturel et linguistique propre à l’auteur.e, ou lié au sujet qu’il se donne car la science-fiction ajoute un niveau supplémentaire, dans la mesure où elle utilise le transfert culturel comme outil stylistique, d’une manière dont il faudrait interroger la spécificité. Quand Frank Herbert emprunte des mots à la langue arabe dans Dune pour créer un certain exotisme et faire appel à des imageries particulières, il n’y puise pas seulement des consonances exotiques, mais suggère l’arrière-plan d’une histoire du futur. Pour autant, que deviennent ces termes dans la traduction en arabe ? Sont-ils maintenus, remplacés par d’autres ? De même, le cyberpunk des années 80 emprunte beaucoup aux cultures asiatiques pour mettre en scène un possible futur (Blade Runner de Ridley Scott, Strange Days de Kathryn Bigelow), mais ces mots et ces espaces existent déjà dans leurs cultures d’origine. Les œuvres viennent alors leur ajouter une nouvelle couche sémantique. La science-fiction fait résonner constamment les œuvres qui la composent, ainsi que les cultures et les langues, compliquant la tâche de la traduction.



La thématique de ce numéro de ReS Futurae entend approfondir l’étude de la traduction de la science-fiction sous de multiples perspectives et à travers une approche interdisciplinaire et intermédiatique. Nous sollicitons des textes proposant aussi bien des réflexions théoriques sur la traduction de la science-fiction que des études de cas, et ce dans une pluralité de langues et de cultures sources et cibles et à travers diverses disciplines (traductologie, linguistique, sociolinguistique, théorie de la réception, littérature comparée)



À titre indicatif, nous proposons plusieurs pistes de recherche :