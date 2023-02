Identité et mémoire dans la littérature hispano-américaine (revue reCHERches)

Identité et mémoire dans la littérature hispano-américaine



Appel à contributions pour la revue reCHERches des Presses Universitaires de Strasbourg





« Sans la mémoire, que serions-nous ? », demandait Chateaubriand[1] rappelant ainsi le lien indéfectible entre mémoire et identité qui définissent toutes deux le rapport de soi à soi sur un plan individuel mais également collectif.



Questionner identité et mémoire, dans leur dimension collective, c’est s’intéresser aux relations de l’identité avec l’histoire, la culture, les croyances, cette « mémoire antérieure » dont parlait Asturias, ou ces « cadres sociaux de la mémoire » pour reprendre la théorie de Halbwachs qui définit ainsi l’ensemble du contexte, des notions et pensées qui entourent les souvenirs et qui sont façonnés en grande partie par la société, la mémoire collective enveloppant les mémoires individuelles[2].



Ainsi, « il n’est point de mémoire collective qui ne se déroule dans un cadre spatial »[3] : mémoire et identité ressortissent à l’espace autant qu’à l’histoire, et il n’est pas incident en l’espèce d’étudier le lieu de production de la parole identitaire ou mémorielle — et avec elle la position d’énonciation en littérature —, notamment la dissonance centre-marges ou les notions d’intérieur et extérieur qui, entre inclusion et exclusion, renvoient au discours hégémonique et intéressent la pensée décoloniale[4] ; on songe également ici aux mémoires diasporiques liées aux phénomènes migratoires et, consécutivement, aux problèmes de la clandestinité, l’anonymat, l’(auto)invisibilisation qui sont autant de “troubles dans l’identité”[5].



Ces aspects ne sont pas sans lien avec les rapports, moins antinomiques que dialectiques, entre identité et altérité : comment considérer le soi sans que surgisse l’autre ? Si l’identité « se cherche et se forme dans un contexte multiculturel et plurilingue », comment dit-on, pense-t-on, ou voit-on l’autre ? Quel statut donne-t-on à l’autre par rapport au même ?[6] En Amérique latine, on songe à la question des indigènes, des afro-descendants, des peuples autochtones ou premiers, des subalternes[7] et, avec eux, à des processus bien connus dans cette aire géographique : identification et assimilation, acculturation et transculturation, hétérogénéité[8] et interculturalisme, sans omettre les évolutions discursives et définitoires (de « indio » à « indígena », par exemple), elles aussi signifiantes en matière de mémoire et d’identité, entre autres formes de revendications questionnant une improbable unité faite de tensions, et qu’on retrouve profusément dans les littératures hispano-américaines.



Entre intériorisation et transgression des normes, héritages et ruptures, identité et mémoire inspirent de nouvelles résistances et de nouvelles alternatives, sociales ou culturelles, elles-mêmes à l’origine de diverses formes de résiliences. Des racines vernaculaires au transnationalisme, les identités font l’objet de déplacements (migratoires et sémantiques), laissent la place à la post-identité qui, au-delà d’un repère chronologique, rend compte, non plus de communautés (ou de ce qui est commun) mais de différences et de singularités, d’espaces d’indétermination et d’indiscernabilité[9].



Ces revendications et résistances, identitaires et mémorielles, ne sont pas étrangères à un devoir de mémoire guetté par certains abus ou glissements : des différences fondamentales distinguent mémoire et histoire dans le rapport qu’elles entretiennent avec le passé, celle-ci supposant une distance critique quand celle-là, dépendant d’un vécu subjectif, peut préférer la consolation à la vérité des faits[10] — en Amérique latine, on songe par exemple aux contextes de guerre, génocidaires ou dictatoriaux qui, entre trauma et résilience, silences et parole, oubli et mémoire, n’ont pas manqué d’intéresser la littérature.



On touche ici aux possibles failles de la mémoire, sujette à diverses altérations tant sur le plan collectif qu’individuel : souvenirs-écrans, amnésie, refoulements, déplacements, « fantômes » ou « cryptes »[11] entre autres reconstructions ou déformations, « mnémostratégies et léthostratégies »[12]. Approximative et fantasmatique, non dénuée d’une fonction fabulatrice, la mémoire se prête volontiers aux réélaborations, au point de faire dire à Gusdorf : « nos souvenirs nous ont faits ; nous faisons nos souvenirs », la mémoire produisant, dans sa quête de sens plus que de vérisme, une « mythistoire »[13]. L’histoire, et dans son sillage la littérature, recèle de réécritures mythifiantes, le mythe s’avérant un « révélateur idéologique, le reflet d’un système de valeurs »[14] — de fait, si la mémoire intègre les archétypes, identité et culture ne refusent pas les stéréotypes.



Les questions identitaires et mémorielles traversent les littératures hispano-américaines, imprègnent imaginaires et récits qui les considèrent et les réinventent ; on peine à dénombrer les écrits qui font œuvre de mémoire, transmettent, préservent ou réhabilitent, interpellent et dénoncent, en assumant la part de subjectivité qui existe dans la perception du passé et, à plus forte raison, du vécu. La littérature œuvre alors à remplir les vides discursifs et à questionner les falsifications du discours et de l’historiographie officiels, assumant, entre déconstruction et reconstruction, une fonction subversive de dévoilement, de réécriture de la mémoire collective[15], dans une perspective en un sens éthique. L’objectif subversif qui préside à la récupération de la mémoire, consubstantielle à l’élaboration de l’identité et à la conscience qu’un peuple ou une personne a de soi, n’amène pas seulement à écrire pour le présent mais également à resignifier le passé et certains de ses acteurs jusqu’à inverser parfois l’image transmise jusqu’alors[16].



Rien de surprenant dès lors si, dans le prolongement des chroniques et de la littérature de témoignage, les écrits de l’aire hispano-américaine ne manquent pas de personnages journalistes, archivistes, mémorialistes, ou recourent au topos du manuscrit retrouvé, aux enquêtes révélatrices du roman policier, aux fragments épistolaires ou au journal intime alliant généalogie et histoire collective, parfois au moyen de photos intégrées au cœur de la fiction — pour ne mentionner ici que quelques exemples d’intergénéricité et d’intermédialité.



Comment la littérature hispano-américaine aborde-t-elle identité(s) et mémoire(s), et selon quelles relations, corrélatives ou dialectiques, connexes ou dilemmatiques ? Quelles en sont les modalités et les fonctions ? À quelles stratégies narratives, discursives et esthétiques recourent ces œuvres ? Le volume privilégiera les écrits fictionnels, poétiques et dramatiques, ainsi que l’autofiction, sans exclure toutefois l’autobiographie et la littérature de témoignage.



***



Les propositions d’articles — d’une dizaine de lignes environ, en français ou en espagnol — seront adressées avant le 14 avril 2023 à

Nathalie BESSE et Eduardo MARTÍNEZ : nbesse@unistra.fr / leduardo.martinezalvarez@gmail.com



Le résumé sera accompagné de :

- 4-5 mots-clef

- l’établissement de rattachement et le mail professionnel

- une notice bio-bibliographique de 5 lignes

Une réponse sera donnée début mai pour une remise des articles avant le 30 septembre. La publication est prévue pour le 1er semestre 2025.





