Christophe Charle, La discordance des temps. Une brève histoire de la modernité (rééd.)

Filles du XIXe siècle, la notion de modernité et les thématiques qui l’accompagnent cherchent d’abord à penser cette époque en tant que siècle à part. D’abord destinée, chez Baudelaire, à exprimer la nouvelle historicité de l’art née du romantisme, l’idée de « modernité » a été étendue de proche en proche dans l’espace social et un monde élargi. Cette nouvelle perception et conception générale du devenir historique repose sur la discordance des temps de plus en plus sensible du XIXe au XXe siècle. Comment les hommes et les femmes de ces siècles ont-ils pensé leur rapport à l’avenir, au présent et donc au passé ? Comment ont-ils mesuré leur différence par rapport aux siècles passés et surtout à venir ? Les conflits de représentation contemporains sur le sens de l’histoire y sont donc déjà pleinement inscrits, ce que souligne la postface inédite de cette nouvelle édition qui s’interroge sur la nature problématique de notre « modernité ».

« C’est […] notre propre rapport au temps, celui du déchirement profond d’aujourd’hui, qu’éclaire cette dense histoire de la modernité. » Le Monde.

Lire le début de l'ouvrage…

Christophe Charle est professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre de l’IUF.

—

Sommaire

Première partie. La première modernité (vers 1830-vers 1850)

Le moment 1830.

Penser l’avenir, les utopies.

Paris, capitale de la discordance des temps.

1848 : concordance des peuples ?

Deuxième partie. La modernité classique (1850-1890).

Le temps des modernisateurs (1850-1870).

Le libre-échange, promesse d’un avenir de paix ?

Peinture, littérature et modernité (1855-1885).

Science, littérature et discours de la modernité.

Accéder à la modernité (1850-1914).

Projet républicain et modernité

Troisième partie. Modernité, antimodernité et modernisme.

Penser le XXe siècle.

De l’esprit fin de siècle aux utopies début de siècle.

Nouveaux mondes. Vers l’homme nouveau ?

—

On peut lire sur nonfiction.fr un entretien avec l'auteur à l'occasion de cette réédition…