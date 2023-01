Rubrique "Romans contemporains", revue Roman 20-50

Consacrée à l’étude des romans de langue française des XXe et XXIe siècles et catégorisée « référence majeure » par une récente expertise ministérielle, la revue semestrielle Roman 20-50 fait notamment place, aux côtés de son dossier critique, à la rubrique « Romans contemporains ». À l’intérieur de cet espace dédié au roman d’aujourd’hui, il s’agit de mettre en lumière - et en perspective - les écritures du contemporain et de l’extrême contemporain, ce qu’elles peuvent receler d’émergeant, de neuf, afin non seulement de témoigner de la profonde vitalité du genre romanesque mais aussi d’en dessiner une cartographie critique, esthétique, d’en questionner à nouveaux frais les protocoles, formes et enjeux, ainsi que le dialogue que ces jeunes oeuvres peuvent engager avec une littérature plus établie ou patrimoniale.

Tout article, ne dépassant pas 35000 signes et susceptible de figurer dans cette rubrique, peut sans limite de date être conjointement adressé aux coordonateurs de la rubrique:

caecilia.ternisien@orange.fr

c.capone@free.fr

dournel.sylvain@numericable.fr