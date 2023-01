L’héritage de Rocambole (Le Rocambole, n° 100)

Le sujet qui s’est imposé pour ce n° 100, c’est Rocambole. Car c’est au personnage de Ponson du Terrail que notre revue doit son nom. Et, il nous est apparu fort utile de proposer une synthèse, non sur le personnage lui-même, mais sur son héritage, tant celui-ci a tenu et tient encore une place importante dans notre culture, tant en France qu’à l’étranger, tant dans le domaine littéraire que dans les domaines du cinéma, de la radio, de la télévision, de la bande dessinée, etc.

Et le pilote de ce centième dossier est bien sûr Alfu, pour qui l’œuvre de Ponson du ­Terrail n’a pratiquement plus de secret, et qui ne manque pas de souligner que l’un des plus récents héritages de Rocambole est… notre revue Le Rocambole !

SOMMAIRE

Editorial

Vie de l’association

Dossier : L’héritage de Rocambole

— L’héritage de Rocambole, par Alfu

— Rocambole en 11 épisodes, par Alfu

— Les merveilles de l’homme gris, de Francisco Leite Bastos, par Peter Richter

— Guéroult et Rocambole, par Alfu

— 1885 : Georges Grison recueille l’héritage de Rocambole, par Marie Palewska

— Un Rocambole apocryphe, par Vincent Mollet

— La descendance de Rocambole, par Vincent Mollet

— Les Rocambole de Georges Pair, par Vincent Mollet

— Rocambole au vingt et unième siècle, par Alfu

— Ludmilla Frydman et Rocambole, par Peter Richter

— Les faux Rocambole, par Daniel Compère

— Les incarnations de Rocambole, de la scène a l’écran, en passant par le micro, par Jacques Baudou

— Rocambole visuel, par Alfu

— Rocambole en bande dessinée, par Vincent Mollet, avec le concours de Gérard Thomassian

— Rocambole dans l’univers, de Wold Newton, par Vincent Mollet

— L’œuvre de Ponson du Terrail dans la Russie des années 1860-1900, par Alexey Lukashkin

— Rocambol, Rocambole, Rocambolo le Prince des Catacombes, par Peter Richter

— A propos de la fortune de Rocambole en Italie, par Riccardo N. Barbagallo

— Aperçu des principales éditions de Rocambole au Portugal, par Peter Richter

— Rocambole en Espagne, par Pere Solà

— Ponson du Terrail en grec au XIXe siècle, par Henri Tonnet

— Rocambole en Scandinavie, par Peter Richter

— Rocambole en Roumanie, par Peter Richter

— Rocambole de Ponson du Terrail à Tanios Abdou, par Zaki Coussa

— Rocambole rapporte gros, par Alfu

— La Petite Presse, par Alfu

— Paul Kauffmann, illustrateur de Rocambole et du roman populaire, par Jean-Luc Buard

— Le Rocambole de Roger Planchon (1952-1953) et sa complainte, par Pierre David

Chroniques

— Front populaire

— Courrier des lecteurs