Critique, n° 908-909 : "Georges Didi-Huberman"

Philosophe, écrivain, anthropologue des images et des affects ; ymagier subtil de mondes enfuis et archiviste du temps présent ; montreur de formes et monteur de textes ; guetteur au carrefour des langages et sismographe des soulèvements : Georges Didi-Huberman est tout cela – tour à tour ou simultanément. Son œuvre est d’une ampleur impressionnante – et pas seulement par le nombre des livres parus : plus de quatre-vingts à ce jour. Elle se déploie dans de nombreux espaces, ce numéro spécial en témoigne, sans que lui-même soit assignable à aucun. Nulle dispersion, pourtant : un étoilement plutôt, autour d’une passion du sens constamment innervée par un souci éthique.

Son travail et sa pensée aujourd’hui importent – nous importent.

Avec un texte inédit de Georges Didi-Huberman.

—

Lire en ligne via Cairn…



Sommaire :



Georges DIDI-HUBERMAN : La question de la réponse



Yves HERSANT : Mobilis in mobili



Philippe ROGER : Passage du témoin. Klemperer parmi nous



Marielle MACÉ : Né à quoi ?



Ginette MICHAUD : Rêver rouge. Autour des images-désirs



Michèle COHEN-HALIMI : Actio in distans. Une contre-histoire de l’art



Judith REVEL : L’expérience du divers



Bertrand PRÉVOST : Sur l’anthropologie des images



Karine WINKELVOSS : Le pan et le drapé. Proust, Warburg, Didi-Huberman



Pedro CORDOBA : Parcours spinoziste du flamenco



Hervé MAZUREL : Histoire du sensible, histoire sensible



Alexander KLUGE : « Phare qui sert à guider dans un désert ». (À un ami)

Lire en ligne via Cairn…