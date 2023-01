Si l’on a de bonnes raisons de considérer la littérature comme un faire, que sait-on au juste de son aptitude à faire faire ? Placé à l’enseigne des "manuels et modes d’emploi" par Adrien Chassain, Éléonore Devevey et Estelle Mouton-Rovira, le dossier du 29e numéro de Fabula-LhT prête attention à certaines configurations discursives qui induisent ou suscitent une action de la part des destinataires. En partant d’une famille de formes qui tout à la fois déterminent la poétique des textes et orientent leur dispositif énonciatif, l’enjeu de ce dossier est de réfléchir aux gestes, aux conduites, aux projets que les textes littéraires esquissent et suggèrent, ainsi qu’à la façon dont ils pensent cette ambition de guider, d’infléchir ou de suspendre les actes de celles et ceux qui les lisent. Porté par treize contributions et une enquête menée auprès d’écrivain·e·s contemporain·e·s, un tel questionnement engage à faire des prolongements de l’œuvre dans la vie une question concrète, qu’il s’agisse d’orienter des conduites comme de suggérer des manières de lire ou d’écrire. Comme à l'accoutumée, un dossier d'Acta fabula vient complèter cet ensemble, sous le même titre.

Cette vingt-neuvième livraison accueille aussi un article d'Éliane Beaufils sur deux spectacles contemporains proposant des "expériences de pensée écofictionnelles".

À l'occasion de ce numéro, le comité de rédaction de Fabula-LhT s'est élargi : bienvenue à Justine Brisson et Joséphine Vodoz !