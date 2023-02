Un philosophe pour le XXIe siècle

Il a ferraillé avec Einstein, inspiré de Gaulle et prêté son Rire à Chaplin, tandis que Proust a été garçon d’honneur à son mariage ; fils d’immigrés juifs, philosophe et diplomate, inventeur de la "durée", prix Nobel de littérature, Henri Bergson (1859-1941) fut à son époque une véritable star, célèbre dans le monde entier. Professeur au Collège de France, académicien, il reçut tous les honneurs de la République, avant d’être oublié, parfois rejeté, éclipsé par le siècle de Sartre. Bergson nous laisse pourtant une œuvre d’une actualité troublante. Pourquoi nos sociétés sont-elles tiraillées entre clôture et ouverture ? Comment éloigner la guerre et rapprocher les âmes ? Face à l’imprévisible, faut-il craindre ou espérer ? Emmanuel Kessler nous invite à relire Bergson, notre contemporain (éd. de l'Observatoire). Fabula donne à lire un extrait de l'ouvrage…

"Il est cinq heures, le cours est terminé" : telles furent, dit-on, les dernières paroles du philosophe sur son lit de mort début janvier 1941 à Paris. Tel est aussi l'enseigne donnée par Michel Laval à un essai publié aux Belles Lettres qui retrace l'itinéraire du philosophe, des salles obscures d’une pension israélite à Paris où ses parents l’avaient abandonné enfant, aux cimes éblouissantes de l’École normale supérieure, de l’agrégation de philosophie, du Collège de France, de l’Académie française et du Prix Nobel de ittérature, en laissant derrière lui une oeuvre magistrale nimbée, comme d’une poussière d’étoiles, d’honneurs, de distinctions, de récompenses et de titres. Ascension vertigineuse, qui s’acheva dans la désolation d’une nuit d’hiver où la France qu’il chérissait tant, s’enfonçait dans la honte de la collaboration et de la persécution des Juifs dont il ne voulut pas se désolidariser en renonçant à une conversion catholique annoncée. Fabula vous invite à lire un extrait…

La Petite Bibliothèque Payot fait paraître le précieux recueil de Réflexions sur le temps, l'espace et la vie, qui constitue un "Bergson par Bergson" : en 1920, Bergson a soixante ans, et pour introduire à ses idées principales sur l’art de penser, le temps et la durée, les rapports entre science et philosophie, la créativité, la liberté, il rassemble en quelques pages les passages les plus significatifs de son œuvre.

Rappelons au passage le récent essai de Bruno Clément, déjà salué par Fabula : Henri Bergson, Prix Nobel de littérature (Verdier).

Daniel Grojnowski se propose quant à lui de prendre la suite du Bergson du Rire. Dans Les rires d'hier et d'aujourd'hui. Par-delà Bergson (P.U. Rennes), il s'attache à cette époque charnière qui est celle d'un rire "moderne", durant laquelle l'humour prend le pas sur le comique. Alors que Bergson perpétue avec succès une conception "classique", ses contemporains et leurs héritiers - de Villiers de l'Isle-Adam à Alphonse Allais, voire Alfred Jarry ou Franz Kafka, mais encore Yves Klein ou Boby Lapointe - privilégient l'insolite, l'ineptie, l'absurde, le sublime, en provoquant un malaise parfois mêlé d'effroi. Fabula vous invite à découvrir l'avant-propos et la table des matières.