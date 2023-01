Henri Bergson, Réflexions sur le temps, l'espace et la vie

Bientôt il affrontera Einstein ; mais pour l’heure nous sommes en 1920, et Bergson, soixante ans, est le philosophe le plus célèbre de son époque. Pour introduire à ses idées principales sur l’art de penser, le temps et la durée, les rapports entre science et philosophie, la créativité, la liberté, il rassemble en quelques pages les passages les plus significatifs de son oeuvre (essentiellement l’"Essai sur les données immédiates de la conscience", "Matière et mémoire", et "L’Évolution créatrice"). Ce "Bergson par Bergson" publié alors chez Payot était devenu introuvable ; nous le republions ici.