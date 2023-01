Michel Laval, Il est cinq heures, le cours est terminé. Bergson, itinéraire

« Il est cinq heures, le cours est terminé » sont les dernières paroles prêtées à Henri Bergson sur son lit de mort début janvier 1941 à Paris.



Avec Bergson disparaissait « le dernier grand nom de l’intelligence européenne » (Paul Valéry). Né au milieu du siècle précédent, Bergson avait suivi un itinéraire à nul autre pareil qui le conduisit des salles obscures d’une pension israélite à Paris où ses parents l’avaient abandonné enfant, aux cimes éblouissantes de l’École normale supérieure, de l’agrégation de philosophie, du Collège de France, de l’Académie française et du Prix Nobel de ittérature, en laissant derrière lui une oeuvre magistrale nimbée, comme d’une poussière d’étoiles, d’honneurs, de distinctions, de récompenses et de titres.



Ascension vertigineuse, qui porta Bergson à l’apogée de la gloire et même de cette « rallonge bizarre de la gloire qu’est la légende » (Thibaudet), mais qui s’acheva dans la désolation d’une nuit d’hiver où la France qu’il chérissait tant, s’enfonçait dans la honte de la collaboration et de la persécution des Juifs dont il ne voulut pas se désolidariser en renonçant à une conversion catholique annoncée.



Plus de quatre-vingts ans après sa disparition, la figure de Bergson s’est estompée comme sur ces vieilles photographies qui avec le temps ne laissent voir que des silhouettes fantomatiques.



Il est cinq heures, le cours est terminé veut replacer dans la lumière celui que Raymond Aron sacrait « le plus français des philosophes ».

Lire un extrait…

Michel Laval est avocat. Il est l’auteur nombreux ouvrages dont certains plusieurs fois couronnés : Robert Brasillach – la trahison du clerc (1995) ; L’homme sans concessions – Arthur Koestler et son siècle, Prix de la biographie du Point (2005) ; Tué à l’ennemi – la dernière guerre de Charles Péguy, Grand Prix d’Académie décerné par l’Académie française, Prix du Nouveau Cercle de l’Union) (2013) et Plaidoirie d’outre-tombe (2017).

Table des matières

1. La cérémonie des glaces

2. Le lauréat français

3. Le sacre de la durée

4. La séduction de la chaire

5. Les paradoxes de la fortune

6. La barbarie savante

7. Un mal obscur

8. Le supplément d’âme

9. Le marteau de Thor

10. Les draps de la démence

11. Le souffle de l’éternité