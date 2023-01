La performance noire au Canada (revue Theatre Research in Canada / Recherches théâtrales au Canada)

Dossier thématique sur la performance noire au Canada

Date limite pour soumettre les propositions : 6 février 2023



Theatre Research in Canada / Recherches théâtrales au Canada (TRIC/RTAC) a le plaisir de vous inviter à proposer des articles et des textes de forum pour un dossier thématique sur la performance noire au Canada, dirigé par Naila Keleta-Mae, en vue d’une publication au printemps 2024. TRIC/RTAC est la seule revue canadienne arbitrée qui se consacre au théâtre canadien et québécois dans les deux langues officielles et qui soutient les recherches relatives au théâtre et aux cultures de performance autochtones.



Les personnes noires des Caraïbes, d’Afrique, des Amériques et d’Europe ont recours depuis longtemps à la performance, au théâtre, à la musique, à la littérature, à la danse et à d’autres formes d’expression culturelle noire afin de se représenter et de plaider en faveur des personnes noires dans la vie publique et privée (Neal; Morrell; Hope; Fleetwood). Ce dossier thématique vise à rassembler un éventail éclectique des éléments qui caractérisent la culture expressive noire au Canada en général, et la performance noire en particulier. On y trouvera des contributions d’universitaires et de praticien·nes dont les domaines d’expertise incluent l’art de la performance, le son, les mouvements de contestation, l’art-thérapie, le design, le théâtre, la justice transformatrice et le sport. À ce titre, le présent dossier thématique vise à élargir les fondements théoriques sur lesquels reposent les recherches pluridisciplinaires en matière de performance noire, en ouvrant de nouvelles pistes de réflexion sur la question de la noiricité dans le cadre de performances sur ces territoires. Au moyen d’approches féministes, critiques de la race, théâtrales, littéraires et de performance, ce dossier thématique sur la performance noire cherche à contribuer non seulement à la vitalité du théâtre, de la performance et des études noires sur ces territoires (Walcott; McKittrick; Chariandy; Levin et Schweitzer; James; Davis), mais aussi à la recherche dans ce domaine à l’échelle internationale (Harrison et al.; Young; DeFrantz et Gonzalez).



Les éventuelles contributions au dossier thématique doivent illustrer l’engagement de TRIC/RTAC à publier des articles inédits portant sur des comédien·nes, dramaturges, metteur·euses en scène, concepteur·rices, compagnies et bâtiments théâtraux, genres théâtraux, festivals et autres spectacles de grande envergure, ainsi que des analyses théoriques portant sur des œuvres dramatiques et des textes de spectacle. En outre, TRIC/RTAC contribue activement à élargir les paramètres de la recherche théâtrale au Canada par son engagement dans la recherche pluri- et interdisciplinaire, l’étude de groupes culturels précis et les échanges interculturels, l’analyse de technologies novatrices dans le domaine du design et de la performance au Canada, et l’exploration de la théâtralité et de la performativité au-delà des contextes traditionnels du théâtre et de l’art dramatique. S’inspirant de l’émergence récente des Performance Studies en tant que discipline connexe d’envergure, la revue encourage des propositions qui traitent de sujets tels que la performance au quotidien, la performativité raciale, de genre, de classe ou d’autres catégories identitaires, ainsi que la performance nationale ou communautaire à travers des actions ou des spectacles publics.



TRIC/RTAC accepte des propositions d’articles et de textes de forum en langues anglaise et française :



1) Les articles (de 6000 à 8000 mots) se fondent sur un ensemble d’approches théoriques critiques et de recherche-création appliquées à l’étude du théâtre et de la performance. Les soumissions sont évaluées par au moins deux universitaires au fait du contenu et de la méthodologie de chaque article.



2) Les textes de forum (de 3000 à 5000 mots) sont notamment constitués de textes d’opinion, de commentaires sur des enjeux relevant du mandat de la revue, d’informations sur des projets nouveaux ou passés, d’entretiens critiques et de notes de recherche. Les soumissions sont évaluées par l’équipe de rédaction.



Les personnes intéressées doivent soumettre un résumé de 150 mots (en indiquant s’il s’agit d’un article ou d’un texte de forum) ainsi qu’une courte biographie (75 mots) avant le 6 février 2023 à blackandfree@uwaterloo.ca. Les propositions retenues devront être remises le 15 mai 2023. Pour plus d’informations sur le TRIC/RTAC, veuillez consulter le site https://www.utpjournals.press/loi/tric.

