Superstars animalières : vedettes emblématiques au siècle des Lumières (16e Colloque ISECS 2023, Rome, Italie)

Colloque ISECS 2023 (Rome, Italie) : 3-7 jullet 2023

Session 4. Superstars animalières : vedettes emblématiques au siècle des Lumières

Président.e.s de la session :

Swann PARADIS, Vice-principal à la recherche et aux études supérieures (Collège universitaire Glendon / York University)

Elodie RIPOLL, Maîtresse de conférences (Universität Trier)

Si l’histoire naturelle se morcelle au XVIIIe siècle en plusieurs champs de savoir, dont la zoologie, les Lumières n’ont, semble-t-il, que peu oeuvré pour la question animalière. Pourtant, l’exigence de rationalité et l’avènement d’une nouvelle épistémologie visuelle ont contribué à renouveler profondément l’écriture de l’histoire naturelle autour de Buffon, Daubenton mais aussi de Bernardin de Saint-Pierre, Réaumur, Tremblay, Leroy, Cabanis. L’Encyclopédie, les fables (Aubert, Richer, La Motte, Florian), participent activement à la vulgarisation de ces savoirs zoologiques, de même que la correspondance savante et les monographies d’animaux exotiques qui témoignent d’une lutte de pouvoir entre puissances coloniales en déclin. Ce double atelier bilingue (anglais / français) entend réexaminer ces textes dans une perspective zoopoétique qui renvoie par exemple au concept de « zoème » (Claude Lévi-Strauss, La potière jalouse, Paris, Plon, 1985, p. 52), interrogeant tant les rapports entre l’illustration, l’histoire et la description anatomique, que la taxinomie. Ainsi pourra-t-on observer des changements notables : les vedettes traditionnelles, comme le renard et le lion, sont (partiellement) délaissées au profit d’autres espèces (éléphant, girafe, chimpanzé), souvent dévalorisées (insectes), simplement ignorées (écureuil, taupe), ou encore qui se sont hissées au rang d’emblème national dans les anciennes colonies (castor, pygargue à tête blanche).

Bibliographie sommaire :

Jacques Berchtold et Jean-Luc Guichet (dirs.), « L’animal des Lumières », Dix-huitième siècle, vol. 42, no 1, 2010.

Martha Chaiklin, Philip Gooding & Gwyn Campbell (dirs.), Animal Trade Histories in the Indian Ocean World, dirs. Cham (Switzerland) Palgrave Macmillan, 2020.

Pierre- Yves Lacour, La République naturaliste. Collections d’histoire naturelle & Révolution française (1789-1804), Paris, Publications Scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle, 2014.

Caroline Grigson, Menagerie. The History of Exotic Animals in England, Oxford, Oxford University Press, 2016.

Sue Ann Prince (dir.), Of Elephants & Roses. French Natural History 1790-1830, Philadelphia, American Philosophical Society, 2013.