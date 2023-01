Cahiers Octave Mirbeau n° 30



Les Cahiers Octave Mirbeau 2023 seront l’occasion d’un petit anniversaire, puisque le volume sera le trentième de la série. Le projet d’un dossier sur Mirbeau et la parole féministe (ou féminine?) devrait permettre d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. S’il existe dans l’œuvre une réelle interrogation sur la place des femmes dans la vie intellectuelle, littéraire, artistique (Camille Claudel, Berthe Morisot, Eva Gonzales, Marie Bracquemond, etc.) et dans la vie politique, interrogation touchant à leur émancipation, l’historien est étonné par la rareté de l’évocation des figures féministes, contemporaines ou non (Hubertine Auclert, Clémence Royer, Marguerite Durand, Thilda Harlor, etc.) dans le corpus journalistique et la correspondance. Par ailleurs, au plan biographique et intime, les rapports avec son épouse Alice sont trop souvent réduits à la description d’un pauvre hilote d’écrivain soumis aux caprices d’une petite-bourgeoise : la figure de la femme de Mirbeau mérite incontestablement mieux que ce survol caricatural. D’autre part, le corpus littéraire continue à offrir des perspectives d’étude du point de vue féminin, qu’il s’agisse des figures de femmes (dont Célestine et Clara sont loin d’être les seules représentantes dignes d’attention), des rapports entre les deux sexes ou de la place de la femme dans la société.