Marges et marginalités littéraires d’Asie d’hier et d’aujourd’hui (Aix-en-Provence)

Appel à communications pour les journées d’études organisées par

l’axe de recherches « Littératures d’Asie et traduction » de l’IrAsia (UMR 7306),

les 17-18 novembre 2023, Aix-Marseille Université, centre des lettres, Aix-en-Provence.



Quand bien même, comme l’affirme Maurice Blanchot dans La Part du feu (1949), « l’espace littéraire est celui de la marge », chaque culture a une fâcheuse tendance à définir de manière restrictive le champ de son expansion et à lui asséner des limites, des frontières, une épaisseur et des contours à ne pas franchir sous peine d’exclusion. Le jeu qui, dès lors, intervient entre la ou les littératures du centre et celles à qui l’on refuse d’emblée, ou selon certaines conditions, l’intégration dans le giron de la République des Lettres (Pascale Casanova, La république mondiale des lettres, 1999, 2008), en les repoussant dans une périphérie plus ou moins lointaine, prendra, selon les lieux, les époques et les productions textuelles, para- ou extra-textuelles, des formes diverses et se déploiera avec une intensité variable.

Ce jeu en lui-même est digne d’un intérêt tant pour ceux qui observent les littératures dominantes, que pour ceux qui s’en éloignent en se penchant sur toutes ces productions de la marge ou, pour mieux encore rendre compte de la diversité de cette production non assimilée, de ses marges.

Au-delà du paradoxe qu’il y aurait à vouloir explorer un espace qui échappe à une définition fermée et peut s’étendre librement ou sous la contrainte de l’exclusion, il ne sera donc pas question de chercher à baliser tous ces territoires littéraires exclus — l’entreprise serait compliquée et l’ambition jamais assouvie même si le champ d’observation retenu dans le cadre de cet appel est réduit à l’espace asiatique.

Ses cibles principales sont : l’espace chinois au sens large avec, comme pour les autres aires, ses déclinaisons anciennes, modernes et contemporaines, mais aussi culturelles et politiques (RPC, Taiwan, Hong Kong, Tibet, Xinjiang), les espaces japonais, thaï, coréen, vietnamien, lesquels constituent le territoire pris en considération par l’axe de recherches « Littératures d’Asie et traduction » de l’IrAsia.

Celui-ci invite tous les chercheurs et traducteurs attentifs aux contrées périphériques des champs littéraires dominants à venir échanger autour des marges qu’ils fréquentent, observent, tentent de faire apprécier et connaître dans l’espace francophone.

C’est ainsi qu’aucune limite ne sera donnée à l’exploration des marges littéraires d’Asie ; la liste qui suit n’a de valeur que purement indicative :

marges géographiques, avec un regard sur les littératures des peuples minoritaires ou considérés comme tels ; littérature de l’exil ou des exilés

marges textuelles ou comment le commentaire s’inscrivant dans les marges du texte, s’en détourne, le parasite, peut en infléchir ou en sublimer le message

marges linguistiques ou comment se conjugue la langue écrite et dominante avec ses variantes parlées, locales, dialectales

marges chronologiques : quand le texte vient après un autre texte dont il est la suite, l’adaptation, en modifie le régime, le genre, le mode d’expression

marges sexuelles : quand le texte explore la sexualité comme dans la littérature érotique et ou pornographique, ou se consacre à l’exploration des sexualités alternatives (LGBTQQIAAP)

marges de l’intimité : exploration des limites de la psyché, la confession du malaise, l’expression de la dépression

marges politiques, quand le texte exprime une dissidence, se fait militant, combat une orthodoxie

marges de l’enseignement, quand le texte n’est pas, ou plus, enseigné

marges de la traduction, quand le texte reste non traduit ou est qualifié d’intraduisible

marges littéraires : « paralittérature » (littératures de l’imaginaire, genres littéraires « mineurs », etc.)

Bref, toutes les marges peuvent faire l’objet d’une attention particulière portée sur un texte, un mouvement littéraire, un genre, un ou des auteurs ou autrices… C’est donc à l’étude des marges dans toute leur hétérogénéité que nous invitons à réfléchir et échanger.



Nous attendons des propositions pour des communications d’une vingtaine de minutes sous forme de bref résumé accompagné de mots-clefs et d’un bref CV. Ces propositions doivent nous parvenir avant le 30 mars 2023. Les textes des communications pourront faire l’objet d’une publication dans la revue en ligne de l’axe d’Impressions d’Extrême-Orient [https://journals.openedition.org/ideo/]



Lieu de déroulement des journées : Aix-Marseille université, centre des lettres

Langue : français

Les propositions sont à envoyer à Pierre Kaser : pierre.kaser@univ-amu.fr



Comité d’organisation :

He Wen (Docteure, IrAsia)

Fanny Caron (Docteure, IrAsia)

Julie Kim de Crescenzo (MCF, AMU-IrAsia)

Axelle Mariavale (Doctorante, AMU-IrAsia)

Laurie Galli (Doctorante, AMU-IrAsia)

Pierre Kaser (PU, AMU-IrAsia)

Comité scientifique (en construction) :

Pierre Kaser (PU, AMU-IrAsia)

Julie Kim de Crescenzo (MCF, AMU-IrAsia)

Loïc Aloisio (MCF, Univ. de Mons, Belgique, IrAsia)

He Wen (Docteure, IrAsia)