Autour de la vie et de l’œuvre de Régine Robin (numéro 24 de la revue Romanica Silesiana)

Romanica Silesiana, n° 24 (2/2023)

Autour de la vie et de l’œuvre de Régine Robin





Le numéro 24 de la revue Romanica Silesiana sera consacré à Régine Robin – écrivaine, essayiste, critique, linguiste, historienne et sociologue néo-québécoise, une des représentantes les plus éminentes des écritures migrantes, phénomène propre notamment à la littérature québécoise. Nous avons décidé de consacrer tout le volume de la revue à la mémoire de l‘écrivaine, mais aussi de la professeure de sociologie, bref d’un personnage hors pair, d’une grande intellectuelle et d’une vive intelligence qui nous a quitté le 3 février 2023. Or, l’œuvre n’est pas morte : elle croîtra et c’est pour cela que nous invitons les lecteurs et lectrices, en un mot, les enthousiastes de l’œuvre de Régine Robin à partager leurs témoignages, à se pencher sur les écrits de Régine Robin et à réfléchir sur sa présence dans la réflexion littéraire, sociologique et historique aujourd’hui.



Dates importantes :



Les textes rédigés selon les indices du protocole de rédaction (plus bas) sont à déposer sur le site web de la revue :



https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/about/submissions



avant le 30 avril 2023



Pour voir l’instruction du dépôt de textes (en anglais) :



https://journals.us.edu.pl/index.php/index/for_the_authors



Page Internet de la revue Romanica Silesiana:



https://journals.us.edu.pl/index.php/RS



https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/issue/archive



Protocole de rédaction : Romanica Silesiana



Longueur du texte :



25 000 - 30 000 caractères (espaces compris), les titres, les notes, la bibliographie, le résumé en anglais et la notice biobibliographique inclus.

Soumission :



Date de soumission : avant le 30 avril 2023

Ne peuvent être soumis que les articles qui n’ont pas été publiés auparavant.

Les articles doivent être corrigés avant la soumission.

Les articles doivent être accompagnés d’un court résumé en anglais (100-150 mots) qui doit être corrigé avant la soumission, les mots-clés (en anglais) qui se réfèrent à votre texte, le titre de votre article en anglais et une courte notice biographique avec votre adresse e-mail.

Formattage :



Taille de la page : A4, marges de 2,5 cm de tous les côtés, interligne 1,5, texte justifié.

Utilisez Times New Roman 12 points. Pour les citations longues, la bibliographie, les notes de bas de page et le résumé utilisez Times New Roman 10 points, ligne simple.

La première ligne de chaque nouveau paragraphe doit être mise en retrait de 1,25 cm.

Le titre de l’article doit être placé au milieu de la page au-dessous du nom de l’auteur et son affiliation universitaire.

Le résumé, suivi par les mots-clés, doit être placé avant le texte.

Mettez une courte notice biographique à la fin de l’article.

N’utilisez pas les abréviations comme ibid. ou cit. N’utilisez les notes de bas de page qu’à des fins discursives.

Soyez vigilants aux signes diacritiques et lettres spécifiques de l’alphabet français. Attention à la ligature Œ/œ (p.ex. dans : Œdipe, œuvre).

Ne soulignez rien dans votre texte ; utilisez l’italique si c’est nécessaire.

Citations :



Pour les citations, utilisez le système bref en indiquant la source de la citation entre parenthèses où vous mettrez le nom de l’auteur, l’année de parution et la page de l’ouvrage cité. Par exemple : (Foucault 2001 : 66).

Si deux ou plusieurs ouvrages du même auteur ont paru la même année, procédez de façon suivante : Foucault 1974a : 166 ; Foucault 1974b : 220.

Si vous vous référez au même ouvrage plusieurs fois dans la même partie de votre texte, il suffit d’indiquer la page. Exemple : « Texte, texte, texte (Foucault 1974 : 220). Texte texte texte : « Texte, texte, texte » (32).

Utilisez les guillemets français (« ») pour les citations à l’intérieur du paragraphe. Ajoutez les virgules et les points après avoir fermé les guillemets. Il faut une espace insécable après le guillemet ouvrant («) et avant le guillemet fermant (»). Exemples : « Texte, texte, texte. » (Foucault 2001 : 66). Ou : « Texte, texte, texte » (Foucault 2001 : 66).

Toute ellipse dans une citation doit être indiquée par des points de suspension entre crochets : [...]. Exemple : « Texte [...] , texte, texte ».

Utilisez les guillemets anglais simples (‘et’) sans espace pour une citation à l’intérieur d’une citation. Exemple : « Texte, ‘texte’, texte » (Foucault 2001 : 66).

Les citations brèves (ne dépassant pas trois lignes), entre guillemets, doivent être insérées dans le corps du texte.

Les citations longues (dépassant trois lignes) doivent être séparées du corps du texte et placées dans un paragraphe à part (retrait gauche 1,5 cm, paragraphe justifié, police 10, interligne simple, sans guillemets ni mise en retrait de la première ligne).

Bibliographie :



Placez à la fin de votre texte une liste complète des références bibliographiques citées, classées par ordre alphabétique. Procédez selon le modèle suivant :



Livres :



Barthes, Roland 1957 : Mythologies. Paris, Gallimard.



Foucault, Michel 2001 : « Préface à la transgression ». In : Idem : Dits et écrits I. Paris, Gallimard, p. 261–278.



Articles d’ouvrages collectifs :



Bennington, Geoffrey 1995 : « Lecture de Georges Bataille ». In : Georges Bataille après tout. Denis Hollier (éd.). Paris, Belin, p. 11–34.



Articles de journaux :



Foucault, Michel 1963 : « Préface à la transgression ». Critique, nº 195-196, p. 751–769 .



Delphy, Christine 2004 : « Retrouver l’élan du féminisme ». Le monde diplomatique, mai 2004, <http://www.monde-diplomatique.fr/2004/05/DELPHY/11173#nb3>. Date de consultation : le 13 décembre 2011.



Traductions :



Il est indispensable d’indiquer le nom du traducteur après le titre de tout texte que vous citez. Exemple : Butler, Judith 2006 : Trouble dans le genre. Trad. Cynthia Kraus. Paris, Gallimard.



Pour les sources Internet procédez comme dans le cas des livres ou articles (auteur, titre, date de publication). L’adresse et la date de consultation sont indispensables.



AKTUALNY NUMER

